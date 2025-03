Oleggio Magic Basket, turno infrasettimanale con San Miniato

Mercoledì 12 marzo l'Oleggio Magic Basket alle ore 20.30 a Boffalorello ospita Le Patrie Etrusca Basket San Miniato, una delle formazioni toscane contro cui abbiamo giocato in diverse stagioni.

Al momento è uno scontro al vertice visto che proprio la formazione ospite, gli Squali e anche Lucca (che sarà l'avversaria successiva) viaggiano con gli stessi punti: 22 (per Oleggio la quarta giornata è ancora da recuperare).

Lancia la carica Luigi Suigo: «Con San Miniato mi aspetto una partita complicata dal punto di vista della fisicità e noi dovremo essere bravi a spingere di più sulla corsa. Stiamo affrontando diverse partite e la stanchezza un po' si fa sentire, ma credo che siamo pronti per affrontare al meglio la partita di domani. Sfruttiamo le pause fra un match e l'altro per riposare e recuperare le energie».