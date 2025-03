Bertram a Patrasso per tenere ancora più viva la corsa ai quarti di finale di Champions League

Un “back-to-back” per proseguire l’opera iniziata una settimana fa ai danni dell’avversaria. Dopo la gara casalinga dell’andata vinta con lo scarto più largo dell’intera stagione (97-77), domani alle ore 18:30 italiane (19:30 locali) la Bertram Derthona Tortona sfiderà nuovamente il Promitheas Patrasso Vikos Cola per la quarta giornata del Girone I delle Top 16 di Basketball Champions League, arrivato al primo turno del ritorno. E’ il terzo viaggio stagionale in Grecia, dopo le precedenti partite con Peristeri e AEK Atene, per la formazione di coach Walter De Raffaele, attesa alla Dimitris Tofalos Arena per dare continuità al primo successo nella seconda fase della principale coppa europea per club della FIBA. Il Derthona è partito verso la città marittima del nord-ovest del Peloponneso rinvigorito dal filotto di successi ottenuto con Trento, la stessa Patrasso e con la rocambolesca sfida di domenica scorsa contro Varese che ha dato rinnovato entusiasmo all’intero ambiente. L’obiettivo è restare a contatto dei primi due posti in classifica che danno l’accesso alla fase successiva, attualmente occupati dall’imbattuta capolista AEK a 6 punti e da Wurzburg a quota 4, avversarie dirette nella gara che si giocherà oggi alle 18:30 sul campo dei greci, già vincitori all’andata in Germania.

PATRASSO Fanalino di coda del girone al termine dell’andata con zero vittorie all’attivo, la squadra allenata da Ilias Papatheodorou è all’ultimissima spiaggia per provare a restare ancora in gioco. Sabato scorso l’ex Pistoia Jordon Varnado e compagni hanno interrotto la striscia negativa che durava da cinque partite in campionato e da tre in Champions con lo scontro diretto in patria con il PAOK Salonicco. Vittoria interna per 87-76 davanti a duemila spettatori con 16 punti+7 assist del consueto leader Jordan Walker, un’affermazione che ha portato Patrasso a raggiungere in classifica proprio il PAOK a quota 18 punti (9-11 il bilancio) in sesta posizione, in realtà settima per lo scontro diretto sfavorevole.

DOVE VEDERLA IN TV La gara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

DICHIARAZIONI «All’andata è stata una prestazione eccellente da parte nostra, interpretata dai giocatori in modo serio e ottimale e con un apporto davvero da parte di tutti», è l’inizio del commento della vigilia dell’assistant coach Iacopo Squarcina. «In Grecia sarà una partita completamente diversa, il viaggio in sé è sempre abbastanza condizionante, soprattutto all’interno di una sfilza di gare così ravvicinate. Poi ci sarà una spinta emotiva diversa da parte di Patrasso, la loro voglia di vendicarsi, di non essere quel tipo di squadra vista a Casale Monferrato. Ciò che dobbiamo ripetere è il discorso dell’impatto fisico mostrato quasi da subito all’andata, il poter controllare noi quelli che sono i ritmi del gioco, comandare il tempo anziché lasciarlo in mano all’inerzia. Sarà nuovamente cruciale limitare quelli che sono i loro realizzatori, in primis Jordan Walker di cui abbiamo visto tutti le qualità, e, considerato che sono una formazione tattica, riuscire a interpretare da subito le scelte del loro allenatore che ha tante opzioni diverse».