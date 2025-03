A Beinasco nasce un nuovo polo di rugby targato CUS Torino

Grazie al dialogo intercorso tra il Sindaco della Città e il Presidente del CUS, che ha vissuto i suoi primi anni ed iniziato il proprio percorso sportivo proprio a Beinasco, si sono create le condizioni per dare vita ad un nuovo progetto sportivo che porterà il rugby di nuovo a Beinasco e favorirà la formazione di nuovi tecnici specializzati sul territorio. Il CUS Torino ha quindi ottenuto l’accesso all’impianto sportivo di via Serea 9, nella zona di Borgo Milano, una struttura che era rimasta inutilizzata per lungo tempo con l’obiettivo di restituirla alla cittadinanza, offrendo ai bambini e alle bambine un’opportunità di crescita attraverso il rugby.

Per far conoscere il progetto e avvicinare nuove famiglie al mondo del rugby, è già in corso una fase promozionale con eventi sul territorio di Beinasco e comuni limitrofi, dedicati ai bambini e alle bambine tra i 4 e i 12 anni. A seguire, il CUS Torino porterà il rugby anche nelle scuole locali, con incontri nelle classi di infanzia, elementari e medie per diffondere i valori di questo sport.

Il progetto è ufficialmente partito agli inizi di marzo e gli allenamenti sono previsti ogni martedì alle 17.30 per poi ampliarsi anche al giovedì a partire da aprile, offrendo ai più piccoli un’occasione per provare il rugby in un ambiente accogliente e divertente.

L’invito è aperto a tutte le bambine e i bambini che vogliono scoprire uno sport capace di unire divertimento, inclusione e spirito di squadra. Il CUS Torino Rugby come da tradizione offre la possibilità a tutti e tutte di conoscere questo fantastico sport tramite delle prove gratuite il cui calendario è disponibile sul sito rugby custorino.

Il Presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio si è espresso così su questa nuova iniziativa: «Con il progetto del nuovo Polo di Beinasco, diamo continuità all’espansione del Sistema Universitario Sportivo Piemontese arrivando a coprire anche Beinasco e comuni limitrofi. Sono sicuro che la conoscenza del rugby possa qualificare l’esperienza sportiva come fattore di crescita dei ragazzi e ragazze. Da più di settant’anni siamo i primi promotori dell’attività sportiva in Italia e da dieci siamo un punto di riferimento nel mondo rugbistico di alto livello. L’impianto di Via Serea 9 era inutilizzato da tempo e per noi è una gioia poterlo restituire alla comunità cittadina grazie ad uno sport inclusivo, dedito alla collaborazione e al divertimento come il rugby. Crediamo che l’attività fisica sia la base per la crescita personale dei più piccoli ed il benessere della persona quindi invito tutti a partecipare alle prove gratuite previste fino ad aprile.»

«Lo sport è un diritto e renderlo quanto più accessibile possibile alle famiglie è un dovere che il CUS Torino porta avanti da sempre» aggiunge Salvatore Fusco, General Manager del CUS Torino Rugby «Per questo motivo, sia a Grugliasco che nel nuovo polo di Beinasco, tutte le famiglie che vogliano sperimentare il rugby con tecnici altamente qualificati ed in un ambiente sereno, hanno diritto a delle prove gratuite per avere il tempo di apprezzare l’alto valore formativo di questo fantastico sport. Credo fermamente che il rugby sia uno sport dedito a favorire la collaborazione, la socializzazione e la crescita personale di ogni individuo e il CUS Torino è tra i principali promotori nazionali di questo sport.»

L’appuntamento allora è sul nuovo campo di Via Serea 9 a Beinasco. Vi aspettiamo numerosi per scrivere insieme un nuovo capitolo della storia del rugby a Torino!

Per approfondimenti e informazioni potete contattare direttamente il Club tramite mail svilupporugby@custorino.it