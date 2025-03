Ancora Assoluti d'Italia per il moto club Alfieri

A Camaiore (Lucca) nel weekend ci sarà la seconda tappa degli Assoluti d'Italia di enduro. A rappresentare il moto club astigiano ci saranno i piloti Alessio Berger (125) e Gabriele Doglio (250 4T).

Intanto lo staff è al lavoro in vista di domenica 23 marzo, quando, all'area “La Gioiosa” di Revigliasco d'Asti, andrà in scena la prima prova del Campionato di mini enduro, con il Trofeo Mario Ferrero. L'organizzazione sarà a cura del moto club astigiano. Parallelamente a Fanna (Pordenone) andrà in scena la prima tappa del Campionato italiano Under23/Senior.