Collegno Rugby: un weekend di emozioni tra crescita, sfide e successi

UNDER 8 e UNDER 10

I piccoli rugbisti hanno partecipato al raggruppamento di Rivoli, affrontando le formazioni di Collegno, Ivrea e Volvera. Le allenatrici Giorgia D'Orta e Antonella Hysmeta si sono dette soddisfatte: «I bambini hanno vissuto una giornata di puro divertimento. Per loro questi incontri sono momenti di crescita, in cui affinano le loro abilità e rafforzano lo spirito di squadra. Il bel tempo ha reso l’esperienza ancora più piacevole. C’è tanto su cui lavorare, ma il percorso è positivo e siamo contente dei loro progressi».

UNDER 12

A Ivrea, l’U12 ha preso parte a un raggruppamento con Collegno, Volpiano, VII Torino e Rivoli. L’allenatore Francesco Carlino ha elogiato la squadra: «I ragazzi hanno messo in campo impegno e determinazione. Ogni partita è un’occasione per crescere, e vederli divertirsi mentre applicano quanto imparato in allenamento è una grande soddisfazione».

UNDER 14

A Sant’Ambrogio, il Collegno Rugby ha conquistato una netta vittoria per 61-12 contro URPA-Pro Vercelli. L’allenatore Gabriele Minutillo ha analizzato il match: «L’inizio è stato incerto, complice un sistema di gioco nuovo e qualche errore difensivo. Dopo i primi minuti di difficoltà, i ragazzi hanno ritrovato il giusto atteggiamento, prendendo progressivamente il controllo della gara. L’ingresso di nuove energie ha permesso di chiudere il match in sicurezza. Ottime le prestazioni individuali, con un plauso particolare all’estremo e all’ala. La squadra sta crescendo e questa vittoria ne è la prova».

UNDER 16 NRG ACADEMY

Sfida complicata per l’NRG Academy U16, che a Como ha subito una sconfitta per 34-17. L’allenatore Filippo Carlino ha commentato: «Siamo partiti in salita, subendo una meta dopo appena 30 secondi. La prestazione difensiva è stata sottotono per gran parte della gara, mentre in attacco abbiamo iniziato a costruire troppo tardi. Servirà lavorare sodo per affrontare al meglio la prossima sfida».

UNDER 18 NRG ACADEMY

Doppio impegno per l’Under 18: a Novi Ligure vittoria per 42-14 contro URPA, mentre a Grugliasco successo per 39-6 contro Lecco. L’allenatore Ursache ha elogiato i suoi giocatori: “Abbiamo giocato in maniera semplice ed efficace, facendo tutto ciò che serviva per vincere.” D'Aveni ha invece sottolineato alcuni aspetti da migliorare: “È stata una partita combattuta, dove poteva succedere di tutto. Nonostante una prestazione non brillante, il risultato è stato sempre sotto controllo.”

FENICI FEMMINILE U14 E U16

Le giovani Fenici sono scese in campo a Sanremo, dimostrando grinta e determinazione. L’allenatore Sarnataro ha commentato: “Nonostante la trasferta, le ragazze hanno giocato con entusiasmo e impegno. Stanno crescendo costantemente e ogni partita è un passo avanti.”

SENIORES MASCHILE

A Sant’Ambrogio, il Collegno Rugby ha affrontato il CUS Torino, cedendo 17-24. Gli allenatori D'Aveni, Zoccoletti e Barbera hanno analizzato il match: «Abbiamo lottato contro una squadra più esperta, capace di gestire meglio i momenti decisivi. Ci è mancata un po’ di lucidità, ma il secondo tempo ha mostrato il nostro potenziale. Abbiamo dimostrato carattere e, considerando il valore dell’avversario, questo risultato conferma i progressi della squadra».

SENIORES FEMMINILE

Le Fenici hanno affrontato il Rugby Parabiago, uscendo sconfitte per 59-0. Nonostante il risultato, il gruppo rimane compatto e determinato: «Ogni gara è un’occasione per crescere. La squadra è sempre più unita e motivata a migliorarsi. Guardiamo già alla prossima sfida con voglia di riscatto».

Un weekend ricco di emozioni per tutte le categorie, con prestazioni che confermano la crescita costante e la determinazione di tutti gli atleti della società neroarancio. Il cammino continua!