Volley Parella: l'U17 maschile è Campione Territoriale!

Seconda finale territoriale e secondo trofeo stagionale per i #VPTBOYZ: i ragazzi della Under 17 maschile vincono la finale territoriale di categoria contro Sant'Anna San Mauro con una bella vittoria per 3-0 e si qualifica alla Fase Regionale! Semifinale di ritorno anche per i ragazzi della Under 15 maschile che, dopo un avvio sofferto contro un grintoso Pallavolo Valchisone, riescono a conquistare i set necessari per accedere alla finale regionale che si giocherà domenica 16 Marzo contro Arti & Mestieri.

Nei campionati Senior, ottima vittoria della serie CM che, con un’ottima prestazione corale e 5 tirattisismi set ha la meglio contro Mario Castellino 1933 Top Four Busca staccandosi ulteriormente dalle ultime posizioni di classifica. Ennesima sconfitta in campionato per la 1DIVM che, nonostante l’ottima prestazione, non riesce a portare a casa punti preziosi.