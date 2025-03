La Bertram batte nettamente Patrasso anche in Grecia

La prima vittoria in trasferta nelle Top 16 per restare perfettamente in corsa per la qualificazione ai quarti di finale. La Bertram Derthona Tortona bissa il largo successo dell’andata di una settimana fa ai danni del Promitheas Patrasso Vikos Cola , dal +20 di Casale Monferrato (97-77) sale al +22 dell’82-60 in Grecia con cui fa sua anche la sfida della quarta giornata del Girone I della seconda fase della Basketball Champions League, primo turno del girone di ritorno. Il successo permette di agguantare a quota 4 punti in classifica i tedeschi di Wurzburg, che mantengono il secondo posto grazie al +1 nello scontro diretto dell’andata ma dovendo giocare tra due settimane l’ultima partita in casa del Derthona, vero e proprio spareggio per entrambe le squadre per accedere alla fase successiva insieme all’imbattuta capolista AEK Atene, già certa del pass per i quarti dopo la vittoria casalinga di ieri sugli stessi bavaresi (84-77). Ufficialmente fuori dai giochi Patrasso, ferma a zero punti.

A fare la differenza alla Dimitris Tofalos Arena è il prepotente terzo quarto dei Leoni, un 32-16 griffato in particolare da Justin Gorham, autore di 11 punti - frutto di una scarica di tiri da tre e perfetti viaggi in lunetta - nel 13-2 di break che ha spaccato la partita già a cavallo della metà del periodo, dal 37-40 del 24’ al 39-53 del 27’, rafforzato a stretto giro di posta dalle due bombe di fila di Vital per il 45-64 che ha chiuso la contesa ancor prima dell’arrivo del quarto periodo.

La fuga tortonese ha fatto dimenticare le difficoltà che la Bertram aveva mostrato al pari di Patrasso in tutto il secondo quarto (vinto da Tortona 12-10), dopo un inizio partita in cui Severini e compagni avevano giocato in modo pimpante mettendo già in mostra l’ottima serata di Gorham: oltre i 21 punti con 4/7 da tre, 10 rimbalzi, 4 assist e 4 recuperi per 34 di valutazione. All’ala grande americana aveva provato inizialmente a rispondere l’uomo migliore degli ellenici, Jordan Walker, ispiratore dell’insperato -1 dei padroni di casa alla prima minipausa (19-20) dopo il 7-16 raggiunto dalla Bertram dopo i primi sei minuti grazie a tre triple consecutive di Gorham, Vital e Kuhse e ad un dominio a rimbalzo offensivo durato tutto il match (16 totali, 5 di Kamagate). A far concludere ancora più in festa la trasferta in riva al mare del Peloponneso, quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppa, i primi punti dal campo in Champions (dopo due liberi segnati nella prima fase in casa del Benfica) del 2006 Andrija Josovic, anche lui iscrittosi al festival del tiro da tre della ripresa della Bertram (16/41 il dato a fine gara) con il canestro da oltre l’arco del 60-79.

La prossima settimana inizierà il decisivo rush finale con le ultime due gare entrambe al PalaEnergica Paolo Ferraris, a partire dalla sfida di mercoledì 19 alle ore 20:30 contro l’AEK, cui seguirà il mercoledì successivo l’attesa sfida contro Wurzburg.

DICHIARAZIONI

Nella conferenza stampa del dopogara hanno parlato Justin Gorham e coach Walter De Raffaele. «Se ricordo quanti punti ho segnato nel terzo quarto? Un sacco…», sorride l’ex Rytas Vilnius. «Siamo andati all’intervallo sopra soltanto di 3 punti e sapevamo di dover tornare in campo a lottare per portare a casa la vittoria. Ogni partita la si gioca ovviamente per vincere, per tagliare un traguardo importante per l’intera squadra, siamo venuti qui con un piano partita ben preciso e l’abbiamo eseguito bene».

«Ci troviamo in un girone molto equilibrato e molto fisico, non è mai facile vincere in trasferta, specialmente contro una buona squadra come il Promitheas, quindi c’è da essere felici», le parole di De Raffaele. «Questo gruppo ha mostrato durante tutta la stagione che può vincere contro chiunque, fuori casa e in casa, e qui ci siamo presi l’opportunità di andare avanti con il nostro sogno. Fatemi sottolineare come il nostro sia un vero gruppo, per il modo in cui sta in campo: dall’infortunio di Strautins, che per noi è stata una grande perdita, abbiamo dovuto far passare del tempo per trovare nuovi equilibri, alcuni giocatori hanno dovuto adattarsi a nuovi ruoli, anche veterani come Weems, e un equilibrio ora c’è. Questo è un gruppo che va oltre i propri limiti, anche con i tanti rookie che non hanno mai giocato in questa competizione».