Collegno si spegne nell'ultimo quarto 

LA GARA

La sfida si accende sin dalle prime battute con entrambe le squadre molto aggressive. Collegno parte con Tarditi, De Bartolomeo, Bossola, Castellino e Obase, mentre Siena risponde con Pucci, Marrucci, Prosek, Jokic e Belli. Il primo quarto è un continuo botta e risposta: Obase si fa sentire sotto canestro, mentre De Bartolomeo è chirurgico dalla lunga distanza. Siena prova il primo strappo con Jokic dominante nel pitturato, ma i biancorossi rispondono con De Bartolomeo e un contropiede di Milone che chiude la frazione sul 23-23.

Nel secondo quarto Siena trova energia con Tognazzi, ma Collegno ribatte colpo su colpo grazie all’intensità di Milone e alla fisicità di Obakhavbaye. I Lions alzano il ritmo, costringendo la Mens Sana al fallo sistematico. De Bartolomeo continua a dettare i tempi in attacco, mentre Lo Buono e Obakhavbaye finalizzano un mini-break che manda i padroni di casa all’intervallo in vantaggio 45-40.

Dopo la pausa lunga, la partita si fa più tattica. Siena stringe le maglie in difesa e trova soluzioni offensive con Ivanaj e Tognazzi, riducendo il gap fino al 48-47. Bossola risponde con una tripla fondamentale, ma la Mens Sana recupera due palloni preziosi che si trasformano in canestri, costringendo coach Comazzi a fermare il tempo. Dopo il timeout Siena si porta a due possessi pieni di vantaggio, ma le triple di Bossola e Tarditi impattano sul 56-56. A fine periodo una rubata e una schiacciata di Bossola fissano il punteggio sul 60-58.

L’ultimo periodo è concitato, sale la tensione e i contatti diventano più duri. I Lions si innervosiscono e non segnano più, mentre Siena prima impatta e poi con il solito Tognazzi torna in vantaggio (60-63). Marrucci in jumper e Pucci dalla lunetta allungano per la Mens Sana. In un amen è +10 per gli ospiti (60-70). Castellino segna il primo punto per i biancorossi dopo sei minuti, ma nell’azione seguente Pannini dall’angolo infila la tripla del massimo vantaggio per Siena (61-73). Collegno non ne ha più, c’è ancora tempo per una tripla da distanza siderale per De Bartolomeo, ma tutta l’inerzia è a favore dei toscani che gestiscono con freddezza gli ultimi possessi e sono precisissimi dalla linea della carità, chiudendo la contesa con il punteggio finale di 70-81.

TABELLINI

Collegno Basket - Note Di Siena Mens Sana Basketball 70-81

Parziali (23-23, 45-40, 60-58)

Collegno Basket: Obase 4, Bossola 9, Milone 10, Castellino 8, Tarditi 3, Quagliotto ne, Obakhavbaye 8, Grillo 2, Marcato ne, Lo Buono 6, De Bartolomeo 20. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.

Note Di Siena Mens Sana Basketball: Tilli ne, Belli, Pannini 5, Ragusa 3, Marrucci 8, Pucci 10, Sabia 1, Prosperanti ne, Ivanaj 14, Prosek 12, Tognazzi 20, Jokic 8. All. Betti. Ass. Innocenti, Petreni.