Giaguari Torino ospiti dei Pirates

Parte domenica da Albisola Superiore (SV), con un turno di anticipo rispetto al previsto, il “tour on the road” dei Giaguari Torino che, dopo tre partite consecutive in casa, sono ora attesi da cinque impegni di seguito lontano dalle mura amiche del Totta di Borgaretto. Pirates e Giaguari si sono infatti accordati per invertire le partite in casa/fuori casa previste in calendario, e domenica 16 marzo i Giaguari scenderanno in Liguria anzichè ospitare i Pirates come inizialmente programmato.

I Giaguari sono in un momento di grazia, con il loro miglior inizio di campionato dal 1988, dopo aver battuto in fila Marines, Aquile e Skorpions, e si sono ampiamente candidati ad essere la più seria minaccia per i Guelfi Firenze, che guidano il girone B imbattuti alla pari dei Giaguari. In attesa dello scontro diretto di fine mese, però, i Giaguari si preparano alla sfida con i Pirates che non sarà così scontata come potrebbe sembrare sulla carta. I Pirates sono reduci dalla loro prima, storica vittoria in un campionato di Prima Divisione dopo aver battuto i Lazio Marines la scorsa settimana dopo un overtime, e saranno quindi guidati e spinti dall’entusiasmo che questa vittoria ha portato in tutto l’ambiente ligure.

I Giaguari, dal canto loro, in quanto ad entusiasmo non sono da meno, e lo si è visto proprio nell’ultima partita contro gli Skorpions, dove hanno tenuto duro per tutto il primo tempo senza scomporsi, nonostante la gara faticasse a sbloccarsi, per poi venire fuori nella seconda metà dell’incontro come poche volte era accaduto negli anni scorsi. Ad Albisola gli avversari non saranno certamente quelli visti all’esordio contro i Guelfi, e siamo certi che il coach dei Pirates Alfredo Giuso avrà preparato al meglio lo scontro con i Giaguari senza lasciare nulla al caso. L’import Della Betta ha messo assieme dei numeri importanti sia come quarterback che correndo con la palla (suoi i due touchdown segnati nei tempi regolamentari) ben supportato dall’italiano Baidal Macias che ha trovato il passaggio vincente nel supplementare e dall’altro import Dal Lama Festuccia, che ha concretizzato al maggior parte dei passaggi lanciati dai due quarterback.

La difesa ligure ha tenuto i Marines a 200 yard guadagnate, e sarà un bel test per l’attacco dei Giaguari, che ha però numerose armi dalla sua per scardinare qualsiasi retroguardia avversaria. Il quarterback Lewandowski sta avendo una stagione sopra la media, sporcata forse solo da qualche intercetto di troppo, che lo vede al terzo posto tra i quarterback sia come yard lanciate che come rating di efficienza. Nel reparto corse Giovanni La Rocca è una macchina da touchdown (almeno uno a partita) coadiuvato da Tommaso Tenconi, che domenica scorsa ha messo a segno il suo primo touchdown stagionale), che sono rispettivamente secondo e quarto nelle classifiche nazionali. Tra i ricevitori brillano Giuliani e Serra, rispettivamente quarto e undicesimo come yard guadagnate a partita, senza dimenticare Tavion McCarthy, che ha fin qui messo a referto 5 ricezioni per 121 yard e 4 touchdown: niente male per un defensive back prestato all’attacco.

Per tenere a bada l’attacco aereo dei Pirates, i Giaguari conteranno sul trio Paolo Lazzaretto - Daniele Latorraca - Jacopo Pochettino, autori fin qui di due intercetti a testa e sette broken up totali, con il fondamentale contributo di McCarthy, che in difesa risulta molto efficace anche contro le corse, sulle quali è un ottimo supporto ai vari Capello, Diaz, Longhini, Bottey e Montanella.

L’obiettivo è chiaramente quello di tornare da Albisola con la quarta vittoria consecutiva per presentarsi poi a Firenze da pari grado e giocarsi la leadership del girone B. Non sarà facile, perché nel football non è mai tutto scontato ed ogni vittoria deve essere sempre conquistata sul campo, ma i Giaguari sono pronti e preparati, e si sono messi nelle migliori condizioni per fare sì che l’obiettivo possa essere raggiunto