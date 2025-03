Oleggio Magic Basket: una lotta di 40 minuti non sorride agli Squali

In campo per gli Squali Casella, Toffanin, Lonati, Garavaglia e Suigo, per San Miniato Caglio, Menconi, Re, Ndour e Cravero. Avvio in totale equilibrio, con gioco da tre punti Garavaglia prova ad allungare (9-6) e con Lonati ai liberi è 14-8. Ndour per San Miniato accorcia e sul 14-14 Catalani richiama i suoi. Karem consegna la parità alla prima sirena: 16-16. Preciso Menconi dall’arco (20-22), San Miniato per il 21-24 e poi 23-28. Rincorrono gli Squali, ci pensano Lonati e Pilotti da tre ad accorciare per il 31-32 e time out per gli ospiti. È una sfida punto a punto e all’intervallo è 37-40.

Suigo accorcia 39-40, ci pensa Cravero a tenere la testa avanti; la fisicità si fa sentire e l’intensità è alta da entrambe le parti del campo (48-46 con Lonati). Tutti i dieci minuti sono un botta e risposta: 56-57 alla terza sirena. Menconi prova a fare allungare i suoi (60-64), gli Squali stanno lì e con Garavaglia ai liberi è di nuovo 64-64. Menconi dà ancora vantaggio (65-71) e gli Squali di nuovo rimangono attaccati con Lonati e Suigo per il 72-73. Il finale si accende con San Miniato che deve “salutare” Menconi e Caglio per falli e gli Squali che provano ad alzare ancora di più il ritmo, ma la difesa ospita funziona bene e i dettagli consegnano il sorriso ai toscani: 75-80.

Oleggio Magic Basket - Le Partire Etrusca San Miniato: 75-80

Parziali (16-16; 21-24; 19-17; 19-23)

Oleggio: De Ros 4, Casella 4, Karem 2, Pilotti 15, Toffanin 3, Borsani 8, Youssef 2, Suigo 12, Lonati 11, Garavaglia 13, Ceccato, Van Elswyk 1. All. Catalani.

San Miniato: Malvolti ne, Ermelani, Caglio 8, Metsla 9, Menconi 25, Scardigli ne, Penco ne, Re 11, Granchi 5, Ndour 13, Cravero 9. All. Martelloni.