L’Autosped torna alla Cittadella, contro Alpo

Penultimo appuntamento della regular season per l’Autosped BCC Derthona, che sarà di scena domani alle ore 18 alla Cittadella dello Sport per affrontare la MEP Pellegrini Alpo, l’altra squadra neopromossa al termine della passata stagione. La formazione veneta sinora ha vinto solo la partita inaugurale disputata a Genova contro la O.ME.P.S. Battipaglia, ma nelle ultime uscite si è mostrata in grande crescita.

Già sicura di disputare i playout, la squadra veneta arriva a Tortona con una veste molto diversa come roster rispetto alla partita di andata disputata all’AGSM AIM Forum di Verona domenica 1° dicembre e conclusa con il punteggio di 44-75 in favore delle Giraffe. In quella occasione, la squadra allenata da coach Cutugno condusse l’incontro per la sua quasi interezza e portò tre giocatrici in doppia cifra (Attura 20, Dotto 12, Fontaine 10).

A presentare la sfida di ritorno e la partita che ora attende l’Autosped è, come di consueto, coach Orazio Cutugno: «Alpo è una squadra che si presenta con nuovi equilibri rispetto al girone di andata e che nelle ultime gare ha dato filo da torcere alle avversarie di turno. Il loro stile di gioco, basato su iniziative individuali e giocate in velocità, ci chiama a farci trovare pronte a difendere sin dai primi secondi dell’azione e, in generale, a mantenere alta l’attenzione di squadra».

Curiosità ed ex della gara – Sofia Marangoni è l’ex della partita, avendo indossato la canotta di Alpo nel 2021/22, annata in cui si è imposta come migliore realizzatrice del Girone Nord della Serie A2.

La stessa Marangoni (247) è a 3 rimbalzi dai 250 in maglia BCC Derthona, Francesca Leonardi (499) è a 1 punto dai 500 realizzati con le Giraffe, mentre Beatrice Attura (497) è a 3 rimbalzi dai 500 catturati in carriera tra tutte le competizioni di Serie A1.