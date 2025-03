La Reale Mutua Torino ’81 Iren affronta l’AGN Energia Bogliasco 1951 per tornare alla vittoria

All’andata i ragazzi di Simone Aversa hanno avuto la meglio sui liguri per 12-17. I gialloblù, con la sconfitta per 12-11 contro l’Arenzano, sono scesi a sei punti dalla capolista Chiavari e sono obbligati a conquistare i tre punti per distaccare le inseguitrici. Il Bogliasco, invece, dopo un inizio di stagione complicato, sta risalendo la classifica e con la vittoria contro il Metanopoli per 12-5 dell’ultima giornata si trova all’ottavo posto a quota sedici punti.