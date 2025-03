La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospita Novara per gara 2 dei playoff

L’appuntamento è di quelli importanti: domenica 16 marzo , alle ore 18 (diretta DAZN) per gara 2 dei Playoff Serie A1 Tigotà va in scena al PalaFenera il derby con l’ Igor Gorgonzola Novara . Dentro o fuori. Per le biancoblù quella di domenica è un’altra finale senza possibilità di appello. Vincere significherebbe prolungare la serie alla decisiva gara 3 a Novara, per provare a conquistare la prima qualificazione alle semifinali nei playoff nella storia del club. Una sconfitta invece concluderebbe lì il cammino nel tabellone scudetto.

In gara 1 a Novara le gaudenziane hanno vinto nettamente 3-0 come già avevano fatto in campionato al PalaIgor, mentre il derby giocato nel girone d’andata al PalaFenera aveva visto le ragazze di Bregoli esultare al tie-break. I precedenti sono in tutto 23, con un bilancio complessivo di 15 vittorie a 7 per Novara. Cinque le ex, da un lato Sara Alberti e Anne Buijs, dall’altro Francesca Bosio, Alessia Mazzaro e Francesca Villani.

Il capitano Ilaria Spirito fa il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 alla vigilia della gara: «Quella con Novara è una partita che va onorata in tutto e per tutto e preparata al meglio. È un quarto di finale dei playoff, siamo davanti al nostro pubblico e dopo cinque sconfitte consecutive la voglia di mettere fine a questo trend è tanta. Chiaro che per noi è il peggiore momento dall’inizio della stagione. Siamo ancora molto provate dalla trasferta di Challenge, è una sconfitta che ha fatto molto male a tutti, noi giocatrici in primis. Con Novara arriviamo alla partita con due spiriti completamente diversi: loro hanno conquistato la finale di CEV, hanno vinto gara 1 e sono in una striscia molto positiva; noi siamo un po’ all’opposto, dall’infortunio di Zak in poi le nostre prestazioni sono andate un po’ in calando e anche il nostro carattere si è affievolito. Sappiamo che Novara è una squadra fortissima, dovremo cercare di aggredirla con la battuta e arginare le loro attaccanti che sono tutti molto forti. Non sarà semplice ma sono sicura che ci proveremo. L’augurio che faccio a me stessa e a tutti è affrontare la partita con quella tranquillità che nell’ultimo mese ci è mancata. Che vinciamo o perdiamo, e ovviamente ci auguriamo tutti di vincere, mi piacerebbe uscire da questa partita con un po’ più di serenità, sarebbe molto importante per noi e per le partite che ci rimangono da qui alla fine della stagione».