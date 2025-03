Asti Padel Teams: i risultati della sedicesima giornata 

Il primo girone a terminare è stato il Silver: lunedì 10 marzo I Medioman, al circolo Asti Padel, e Juve, al Waya Padel, ha avuto la meglio per 3-0 su Grisù e Asados, scavalcando temporaneamente F.T.P. Soc. Coop. che però nella serata di martedì 11 fa bottino pieno (3-0) con Impensabili e si assesta al secondo posto definitivo. Mercoledì 12 Treni Golf Padel Asti, sicura del primo posto, si permette il lusso di vincere solamente 2-1 contro 292PADEL, punto che però agli avversari non basta per salire di una posizione. Nella stessa serata, irrilevante ai fini della classifica la vittoria di 100k su Ventunoetrenta, ma un 3-0 di certo fa morale in vista dei playoff.

Situazione incerta nel Gold fino all’ultimo punto: martedì 11 Those Six vincono 2-1 lo scontro diretto con Breaking Ball, relegando gli avversari al quarto posto, mentre I Puntazos riescono nell’impresa di battere per 3-0 la capolista Cisterna Padel Club, un risultato inaspettato che li catapulta al quinto posto. Lo “scontro-salvezza” di mercoledì 12 tra Arena Padel Team e TSG Italia Padel arride ai primi che con il 3-0 si piazzano addirittura al settimo posto, grazie anche ad Addominal che nella serata di giovedì 13 non riesce ad ottenere neanche un punto contro A-Team che invece, grazie al 3-0, si qualifica ai Playoff Gold come prima classificata, effettuando il sorpasso su Cisterna al fotofinish.

Vedi l’incontro integrale su Youtube: APT 2025 – A-Team vs Addominal

La prossima settimana si osserverà un turno di riposo che permetterà alle squadre di raccogliere le energie in vista dei quarti di finale che inizieranno lunedì 24 marzo: si partirà infatti in entrambi i circoli CSI alle 21:30 con Breaking Ball-I Puntazos all’Asti Padel (Gold) mentre al Waya si giocherà TSG Italia Padel-100k (Silver). Si proseguirà martedì 25 con i restanti quarti di finale Silver: sui campi 2 e 4 dell’Asti Padel si ripeteranno le sfide dell’ultima giornata Treni Golf A.P.-292PADEL e F.T.P. Soc. Coop.-Impensabili, mentre sul campo 3 ci sarà la sfida I Medioman-Juve. Mercoledì 26 toccherà invece ai restanti quarti del Gold con il rematch A-Team-Addominal sul campo 2, Those Six-Eagles sul 3 e Cisterna P.C.-Arena P.T. sul 4.

Le squadre vincenti si affronteranno in semifinale nelle serata di lunedì 31 marzo e martedì 1° aprile, serata in cui prenderà il via anche la Coppa Bronze, competizione consolatoria dedicata alle squadre eliminate dal Girone Silver e quelle che usciranno ai quarti di finale, per loro ancora una gara prima di approdare alle finali di domenica 6 aprile.

Sarà una giornata di festa quella delle finali, che si svolgeranno al Waya Padel e partiranno alle 9:30 con le finali per il 1° e per il 3° posto Coppa Bronze, si proseguirà alle 11:00 con le finali Silver e alle 12:30 si chiuderà con le finali Gold. A seguire premiazioni sul campo e grigliata di carne argentina con Asado Fuego & BBQ.

A maggio partirà poi la fase provinciale del Campionato Nazionale CSI che porterà alle finali nazionali di ottobre, con sede ancora da decidere.