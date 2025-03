La Tecnoengineering Moncalieri torna al PalaEinaudi contro Cestistica Spezzina

Archiviato il successo in trasferta contro Nuova Icom San Salvatore Selargius, Moncalieri rientra sul parquet di casa per la nona giornata di ritorno del campionato Techfind Serie A2 . Ospite delle Lunette sarà la Cestistica Spezzina , che nella gara di andata al Pala Mariotti si è imposta per 69-61.

La vittoria sul campo di Selargius, nel recupero della quinta giornata, ha dato una spinta alle ragazze di coach Terzolo, che hanno scalato la classifica fino al 9° posto, allontanandosi momentaneamente dalla zona retrocessione. A rafforzare il morale della formazione gialloblù c’è anche il fattore campo: nel girone di ritorno Moncalieri ha sempre vinto tra le mura di casa e l’ultima sconfitta al PalaEinaudi risale a tre mesi fa. Coach Terzolo darà fiducia a Sammartino, che ha sempre offerto ottime prestazioni davanti al pubblico amico: su dieci partite, la numero 0 è andata in doppia cifra in nove occasioni. Tornerà in campo anche Pasero, protagonista lo scorso fine settimana contro Selargius del suo season high da 14 punti.

La Cestistica Spezzina arriva a questa sfida con un ruolino di marcia negativo. Nelle otto partite disputate nel girone di ritorno, la squadra ligure ha ottenuto due vittorie, entrambe in trasferta, e attualmente è appaiata a Moncalieri in classifica. A guidare le spezzine in un match fondamentale sarà Missanelli, play con una media di 12.9 punti che nelle ultime quattro giornate ha superato due volte quota 20. Coach Corsolini potrà contare anche su due nuovi innesti con un passato in gialloblù: Sara Giangrasso e Katarina Trehub, che con Moncalieri disputò parte della prima stagione in A1.

Le due squadre scenderanno in campo domenica 16 marzo alle ore 18:00, con ingresso gratuito al PalaEinaudi e diretta streaming sul canale YouTube Moncalieri Basketball. La direzione di gara sarà affidata ai Sig.ri Parisi Andrea (Primo Arbitro) e De Giorgio Giovanni (Secondo Arbitro).