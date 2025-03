CUS Torino rugby: un weekend dedicato alle Juniores

Si parte domani, sabato 15 marzo , con l’ Under 14 che giocherà un seven a Settimo Torinese nel pomeriggio. Si continua poi con l' Under 16 dell'NRG Academy, che affronterà in trasferta il San Mauro alle ore 16.

L'Head Coach George Reeves commenta così la terza sfida stagionale contro la squadra dell’area nord di Torino: «I ragazzi sono cresciuti tanto in questi mesi di lavoro e la loro voglia di imparare e migliorare spinge noi allenatori a tirare fuori il meglio per loro. Stiamo giocando un bel campionato di èlite 2, stiamo vedendo i miglioramenti nei risultati tra il girone di andata e di ritorno e stiamo dimostrando di potercela giocare con tutti. Affrontiamo, per la terza volta quest’anno in campionato, il San Mauro e siamo sicuri che andremo lì a fare il nostro gioco, lo stesso che caratterizza tutte le nostre squadre, dalle giovanili fino alla prima squadra».

Domenica 16 marzo, invece, sarà invece il turno dell'Under 18 NRG di Filippo Bianco, impegnata nella 7a giornata del Trofeo Clavarezza. I cussini si misureranno in trasferta con il Biella Rugby alle ore 12:30. Si preannuncia un match abbastanza ostico contro i padroni di casa, che arrivano carichi dopo una combattuta vittoria contro l’Union Milano. Tuttavia, anche i nostri ragazzi sono reduci da un weekend di successi e scenderanno in campo con la grinta e la determinazione che li caratterizza, determinati a dare battaglia.

«Sappiamo che Biella è una squadra forte e ben organizzata come dimostrano gli ultimi risultati, soprattutto in casa» analizza l'Head Coach Filippo Bianco. «Abbiamo la fortuna di allenare dei ragazzi con il carattere e la personalità che contraddistinguono i grandi gruppi, e insieme abbiamo deciso di dichiarare che andiamo a Biella per vincere per continuare a lottare su tutti i fronti. Questo ci stimola ancora di più perché un conto è provare a vincere un conto è dichiarare di voler vincere e poi farlo».

In bocca al lupo a tutti i ragazzi per le sfide di questo weekend!