GranTorino Basketball Draft: l'U17 Eccellenza espugna il Pala Vega di Mestre

Altra grande prova di carattere per l’Under 17 Eccellenza di GranTorino Basketball Draft, che supera Save Mestre con il punteggio di 93-84 in trasferta al Pala Vega. Un match in cui i gialloblù hanno trovato l’allungo decisivo nel terzo quarto, respingendo tutti i tentativi di rimonta dei veneti nel finale

15 . 03 . 2025 12:51 3 min