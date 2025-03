Bertram ancora in viaggio: a Scafati c’è da allungare il momento positivo

Continuano senza sosta le partite e le trasferte ravvicinate della Bertram Derthona Tortona in questo impegnativo marzo. Atterrata giovedì pomeriggio dalla vincente spedizione greca della sera prima a Patrasso, oggi la formazione bianconera riparte per la Campania in direzione Scafati, dove alle ore 19 di domani affronterà i padroni di casa della Givova per la 22ª giornata della Serie A Unipol. Alla Beta Ricambi Arena PalaMangano la Bertram vuole allungare la striscia positiva aperta proprio con l’arrivo dell’attuale mese, quattro vittorie tra campionato e Champions League che hanno rilanciato le ambizioni di accedere alle fasi successive in entrambe le competizioni. In campionato questo significa difendere l’ottavo posto dal nuovo tentativo di assalto della squadra con cui si sta contendendo la preziosa posizione, Venezia, attesa un’ora dopo l’avvio del match campano dalla sfida casalinga contro una delle due formazioni che condividono con Scafati la non facile situazione in graduatoria, Cremona. Tortona ha esattamente il doppio dei punti della Givova, al dodicesimo posto con i suoi 12, sopra di 2 lunghezze soltanto a Pistoia e Napoli.

MOTIVAZIONI La classifica attuale spiega a sufficienza la voglia extra di entrambe le squadre di far propria la vittoria. Nella sfida sul parquet di casa di poco più di due mesi fa a chiusura del girone d’andata, Tortona ottenne un successo sofferto e prezioso valendo la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia all’ultimo turno utile, il 99-94 strappato in rimonta dal -11 di inizio quarto periodo, con Christian Vital decisivo con un paio di triple nel finale per rompere il perfetto equilibrio ancora esistente nel punteggio a un minuto e mezzo dalla fine. Era la prima volta da coach di Scafati dell’ex tortonese Marco Ramondino, ora reduce con i suoi da due ko, in casa al supplementare contro Venezia e quello più netto dello scorso turno a Trieste (88-75).

INFERMERIA In dubbio la presenza dell’ala grande Luca Severini, tornato con la febbre dalla Grecia. Proprio nel suo ruolo il Derthona può fare affidamento su un Justin Gorham che arriva dalla sua migliore prova realizzativa nelle competizioni europee, i 21 punti di Patrasso che hanno ritoccato il record personale in due stagioni di esperienza nelle coppe.

DOVE VEDERLA IN TV La gara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

DICHIARAZIONI «Da qui alla fine saranno tutte battaglie durissime: tutti giocano per un obiettivo e Scafati è storicamente campo ostico», dice l’allenatore bianconero Walter De Raffaele. «Aver riaperto il discorso qualificazione in Champions League ci dà una grande dose di fiducia nel capire che la strada nuova è giusta e dobbiamo proseguire. Abbiamo dovuto trovare nuovi equilibri dopo la perdita di un giocatore come Strautins, quasi un americano per come stava giocando quest’anno. La squadra ha un’identità, è unita e ha grande voglia di lavorare».