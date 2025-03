Collegno in trasferta a Castelfiorentino, punti pesanti in palio

I toscani, attualmente penultimi in classifica con due punti di ritardo su Collegno e una gara da recuperare contro Varese, cercano un successo per risalire la graduatoria. I Lions sono ancora a caccia della prima vittoria nella seconda fase, obiettivo necessario per evitare la lotteria dei play-out.

I biancorossi arrivano a questa sfida dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale contro la Mens Sana Siena, maturata nell'ultima frazione di gioco dopo tre quarti giocati alla pari. Collegno dovrà ritrovare la compattezza mostrata in molte gare della prima fase e ripartire dai segnali positivi visti nei primi trenta minuti contro Siena per invertire la rotta.

Castelfiorentino, guidata da coach Manetti, ha aperto la seconda fase con due vittorie importanti contro Serravalle e Crocetta, salvo poi incappare in due sconfitte consecutive contro Seagulls e Gallarate. Il principale riferimento offensivo dei gialloblù è Gutierrez, che viaggia a 19.5 punti di media, supportato da Nnabuife (8.8), Lazzeri (8.3) e Falaschi (8).

La posta in palio è altissima per entrambe le squadre: Collegno ha bisogno di una vittoria per muovere la classifica e ritrovare fiducia, mentre Castelfiorentino vuole sfruttare il fattore campo per agganciare i Lions e restare in corsa per la salvezza diretta.

Appuntamento fissato per domani alle ore 18:00 al PalaBetti di Castelfiorentino. La direzione arbitrale sarà affidata ai Sig.ri Nocchi Lorenzo di Vicopisano e Pampaloni Lorenzo di Terranuova Bracciolini.

CLASSIFICA

Virtus Siena - 22 Mens Sana 1871 Siena - 22 Olimpia Legnaia - 22 Don Bosco Crocetta - 20 Spezia Basket Club - 18 Seagulls Genova - 16 Basket Cecina - 14 Campus Varese - 12 * Basketball Gallarate - 12 Collegno Basket - 10 ABC Castelfiorentino - 8 * Basket Club Serravalle - 2

* una partita in meno