Al via la terza stagione di Sitting Volley per Cuneo

L’Acqua S.Bernardo Cuneo domani oltre a ospitare il concentramento, darà inizio a questo Campionato di Serie A maschile di Sitting Volley con nuovi innesti, forti conferme e sicuramente una preparazione maggiore, dovuta dal buon ritmo degli allenamenti che si sono fatti sempre più intensi anche grazie all’aumento dei partecipanti.

Ingresso libero con apertura cancelli dalle ore 8.00 lato della biglietteria.

Oltre ai cuneesi, prenderanno parte alla giornata:

· Cedacri SV Gioco Parma

· Scuola di Pallavolo Fermana

· Diasorin Fenera Chieri

I biancoblù saranno impegnati in due partite, la prima alle ore 11.00 contro Parma nel Match Day dello sponsor Studio Arcom e alle ore 15.00 contro Fermo nel Match Day dello sponsor Nord Ovest.

In vista del fischio d’inizio, il Presidente Gabriele Costamagna: «Sono molto contento che la squadra stia crescendo, sia come numeri che come livello tecnico. La passione e la motivazione del primo giorno, ad oggi sono più vivide che mai negli occhi di questi atleti. Con piacere si stanno aggregando anche delle ragazze, sarebbe bello arrivare a formare una squadra femminile. Per il momento la compagine mista ha partecipato e vinto il torneo di Legnano e questo è un grande risultato per il gruppo. Con orgoglio continuiamo ad avere due atleti in maglia azzurra; Tallarita e Dalmasso sono appena tornati da un collegiale e con piacere ho saputo che li hanno fatti lavorare duro, segno che anche a livello nazionale l'attenzione su questa disciplina inclusiva sta aumentando».

Gli altri confronti vedranno alle ore 9 Parma vs Fermo, alle ore 13 Fermo vs Chieri ed infine alle 17 Chieri vs Parma.

I ragazzi hanno bisogno del sostegno della Città, siamo certi che lo riceveranno!