Squali, un altro big match: arriva Lucca

Lancia la carica Guglielmo De Ros: «Partita molto difficile, molto importante per noi per rimanere tra le prime in classifica, Lucca è una squadra con molto talento e dovremmo stare attenti ai dettagli, noi vogliamo vincere e fare bene soprattutto in casa nostra quindi ci teniamo molto».

Sarà anche l’occasione per ritrovare un ex, Andrea Del Debbio (curiosità: è stato allenato da Michele Catalani proprio Lucca, entrambi avversari dei biancorossi nella stagione 2019/2020 a Cameri), proprio compagno di Gulli nella stagione 2021/2022: «Delde ha giocato a Oleggio un anno solo ma è una persona speciale che i tifosi si ricordano bene e sarà un piacere accoglierlo a Boffalora».