L’Autosped è corale, accelera nel terzo quarto, spacca la partita e batte Alpo

Questo successo, frutto di grande coralità (30 assist) e di cinque giocatrici in doppia cifra (Zahui B. e Penna 16, Leonardi 14, Dotto 12, Attura 11), permette alle Giraffe di consolidare l’attuale quarta poisizione in classifica e di prepararsi al meglio all’ultimo appuntamento di regular season, in programma giovedì 27 marzo alle 19.30 alla Cittadella dello Sport contro -E-Work Faenza.