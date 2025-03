B2, che vittoria da tre punti per le Igorine

La Igor Agil Volley fra le mura di casa batte 3-1 Guffanti Milano nella 19esima giornata di campionato di B2. Igorine in campo con Colombo opposto e Ianuale in regia, Bibolotti e Ojienelo al centro, Guatteo e Dodi schiacciatori, Badalamenti libero (in campo durante il match Annovazzi e Laneve).

Nel primo set dopo un primissimo equilibrio Milano in ace fa 2-6; le Igorine rimontano e a muro siglano il 6 pari. Avanti le Igorine con Colombo e Milano chiama la pausa (13-9). Continua la corsa casalinga, sull’ace che vale il 17-11 è ancora pausa ospite; Milano ricuce un po’ e sul 20-15 è pausa per Galesso. Brave le Igorine in battuta e con ace di Dodi è 25-18. Igorine avanti 6-4 nel secondo set e dopo un lungo scambio è 9-7.

Sull’11-8 Milano ancora chiama la pausa, le Igorine la mettono a terra e il tabellone indica 16-11. Milano ricuce un pochino, ma due ace in fila di Dodi segnano il 22-15 e Guatteo consegna alle compagne anche il secondo set (25-18 e un punto assicurato).

Parte con grinta la Igor (7-1), Milano ricuce 8-5 in ace, Igorine ancora avanti fino a un ace ospite che vale il 14-12 e pausa per le trecatesi. Galesso richiama di nuovo le sue sul 17 pari, poi si fa sentire ancora il muro (22-20) e arriva un bel parziale che vale il 24-20. Milano cancella più palle set ed è 24 pari; la Igor va avanti una volta, poi pasticcia un pochino ed è 25-27 e 2-1. Quarto set opposto al terzo in avvio: per Milano è 1-6, ma le Igorine rimontano e sull’8-10 è pausa ospite.

Milano sembra avere l’inerzia (11-14), una palla speciale di Laneve vale il 13-14 e un muro vale il pareggio 14-14. Parziale Igor 16-14 e poi 19-15. Le Igorine sono determinate e questa volta il finale, con merito, le premia: 25-19.

Igor Agil Volley - Guffanti Milano 3-1

Parziali (25-18; 25-18; 25-27; 25-19)

Igor: Laneve, Guatteo, Annovazzi, Bibolotti, Sclavo, Colombo, Badalamenti (L), Dodi, Ojienelo, Mihali, Ianuale, Pasqualini (L), Mino. All. Galesso.

Milano: Chessa, Mariani, Gallizioli, Fantino, D'Alessandro, Sfacteria, De Vita (L), Campestrini, Levis, Arioli (L), Scola, Cappelletto, Samba, Sant'Agostino. All. Zanelli.