La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince contro l’AGN Energia Bogliasco 1951

La Reale Mutua Torino ’81 Iren torna alla vittoria dopo la sconfitta di sabato scorso e batte per 16-14 l’AGN Energia Bogliasco 1951 . LA PARTITA Inizia il match il Bogliasco si porta in vantaggio con Madaschi che pochi minuti dopo raddoppia siglando lo 0-2. La Reale Mutua Torino ’81 Iren prova ad entrare nel match con Gattarossa, ma gli ospiti si portano sul +2 con il gol di Broggi Mazzetti. I torinesi rispondono con Cassia in superiorità numerica, ma i ragazzi di Guidaldi fanno il 2-4 con Bottaro. La Torino ’81 inizia ad accelerare: Costa fa il -1 con l’uomo in più, Novara pareggia i conti e, allo scadere del primo tempo, Colombo segna il 5-4 . Si rientra in acqua e il Bogliasco pareggia con Bottaro, ma Costa non ci sta e porta i suoi sul +1. I liguri rispondono ancora con Bottaro, la Torino’81 è in partita ed Ermondi fa il 7-6, ma Canepa realizza il rigore del 7-7 . I ragazzi di Simone Aversa attaccano con Abate che trova una doppietta in pochi minuti e con il classe 2007 De Luca che segna il 10-7 . Al termine del secondo quarto di gioco il Bogliasco accorcia le distanze con Biallo.

Al cambio vasca la Torino ’81 fa la partita e allunga con le reti di Maffè e Colombo, ma Canepa segna il gol del 12-9. I padroni di casa non si fermano: Novara fa il +4, Lisica segna il 14-9 e Cassia fa il 15-9 in superiorità numerica. Il Bogliasco reagisce con Canepa che realizza il 15-10 e con Broggi Mazzetti che accorcia le distanze al termine del terzo quarto. Si entra in acqua per l’ultima frazione di gioco e il Bogliasco reagisce d’orgoglio con le reti di Gnetti, Blanchard e il rigore di Biallo che portano i suoi sul -1, ma la Torino ’81, dopo minuti di difficoltà, trova il gol vittoria a venti secondi dalla fine con Colombo che fissa il punteggio sul 16-14.

LE ANALISI

Simone Aversa al termine della sfida: «Per l'ennesima volta abbiamo dovuto rincorrere l’avversario ad inizio partita, nonostante le raccomandazioni pre-gara. Poi la squadra per tre tempi ha incanalato la partita sul binario giusto. Sul 15-9, come successo altre volte, abbiamo smesso di giocare e abbiamo rischiato di buttare via una vittoria che all'inizio del quarto tempo sembrava sicura. Abbiamo permesso al Bogliasco, a cui faccio i complimenti per l’atteggiamento, di rientrare e alla fine per “fortuna” abbiamo vinto il match. Siamo riusciti a condensare in una partita tutti i nostri peggiori errori di approccio e di gestione, ci lavoreremo sperando di trovare una quadra».

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN – AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 16-14

Parziali (5-4; 5-4; 5-3; 1-3)

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 1, Abate 2, Tononi, Maffè 1, Cigolini, Costa 2, Ermondi 1, Gattarossa 1, Cassia 2, Novara 2, Colombo 3, Santosuosso, De Luca 1. All. Aversa.

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951: Prian, Broggi Mazzetti 2, Biallo 2, Rota, Blanchard 1, Oliveri, Taramasco, Madaschi 2, Mannai, Bottaro 3, Alberti, Canepa 3, Ferrari, Gnetti 1. All. Guidaldi.

GLI ARBITRI: VISCONTI – ISAIA

LE NOTE: Usciti per limite di falli Taramasco (B) e Mannai (B) nel terzo tempo, Maffè (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Reale Mutua Torino 81 Iren 7/11 e AGN Energia Bogliasco 1951 6/11 + 2 rigori.