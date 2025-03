Tecnoengineering Moncalieri, che beffa: Cestistica Spezzina passa nel finale

Una serata da dimenticare per le Lunette: dopo aver condotto il match per più di tre quarti, la Tecnoengineering Moncalieri subisce la rimonta della Cestistica Spezzina e cede in casa per 67-69 . Una sconfitta pesante in ottica campionato, che costa il 9° posto in classifica alle ragazze di coach Terzolo .

LA GARA

In avvio di gara è Moncalieri a prendere il comando grazie a un’ottima organizzazione difensiva: le gialloblù chiudono tutti gli spazi sul perimetro, forzando le spezzine a tentare tiri da tre con basse percentuali realizzative. A metà del primo quarto il punteggio è 10-3 per le Lunette, trascinate da Salvini, che chiude il periodo come miglior realizzatrice. Dopo un avvio complicato, le bianconere riescono a trovare varchi nella difesa gialloblù e si riportano sotto grazie a Missanelli e Giangrasso. Nel finale del primo periodo, Spezia segna due punti e conquista un fallo, trasformando entrambi i liberi e completando la rimonta: dopo i primi dieci minuti, Moncalieri guida per 21-20.

Le Lunette partono forte anche nel secondo quarto e si dimostrano efficaci in difesa, con Salvini e Grosso provvidenziali a rimbalzo. Moncalieri prova ad allungare nel punteggio, ma Moretti tiene le spezzine a contatto fino a metà del periodo. Negli ultimi minuti prima della pausa lunga, coach Terzolo inserisce forze fresche in campo, una scelta vincente che restituisce a Moncalieri un vantaggio rassicurante: grazie a Gesuele e Cordola, alla sirena le gialloblù conducono 39-33.

Nel terzo quarto, Salvini e Mitreva si caricano la squadra sulle spalle, raggiungendo entrambe la doppia cifra e allungando nel punteggio. La guardia macedone accende il PalaEinaudi con due triple, ma le spezzine rispondono con Trehub e Missanelli, che guidano le ospiti con un parziale di 5-0. Al termine del terzo periodo, Moncalieri è ancora avanti 55-52 in una sfida apertissima.

L’ultimo quarto inizia bene per le gialloblù, che allungano grazie ai canestri di Sammartino e Ngamene, decisive anche a rimbalzo difensivo. Le spezzine, però, non si arrendono e restano agganciate, approfittando di qualche imprecisione offensiva delle Lunette. Templari e Missanelli mettono a segno due triple pesantissime e, a quattro minuti dal termine, per la prima volta dall’inizio della gara, Spezia passa in vantaggio. La partita si trasforma in una sfida punto a punto, dove ogni errore può fare la differenza. Alla fine, ad avere la meglio sono le ospiti: il libero realizzato da Missanelli fissa il punteggio sul 67-69 e sancisce la vittoria delle liguri, che espugnano il PalaEinaudi. Per Moncalieri si tratta della prima sconfitta casalinga nel girone di ritorno: le gialloblù pagano le troppe imprecisioni sotto canestro e dall’arco, con una percentuale del 20% dal perimetro che pesa sul punteggio finale.

Il prossimo appuntamento per le Lunette è previsto per sabato 22 marzo alle ore 18:00, quando calcheranno il parquet del Pala Tedeschi contro la Virtus Academy Benevento, fanalino di coda del campionato.

TABELLINI

Tecnoengineering Moncalieri – Cestistica Spezzina 67-69

Parziali (21-20, 39-33, 55-52)

Tecnoengineering Moncalieri: Sammartino 13, Ngamene 8, Cordola 8, Pasero 2, Corgnati, Mitreva 16, Gesuele 3, Grosso 5, Salvini 12, Avagnina, Obaseki. All. Terzolo. Ass. Sciannimanico.

Cestistica Spezzina: Mbaye ne, Templari 5, Moretti 7, Trehub 19, Missanelli 23, Diakhoumpa 4, Guzzoni 2, Guerrieri, Varone ne, Giangrasso 9. All. Corsolini.