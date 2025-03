Immenso Cuneo! I biancoblù vincono 3-1 ad Aversa

Semplicemente immensi! Una partita iniziata male, in un campo difficile e contro un avversario molto forte, soprattutto tra le mura di casa. La rimonta di squadra, senza esclusione di colpi e con tutti complici. Quel quarto set è stato un test da sforzo per tutti coloro che erano presenti al Palajaccazzi e per coloro che erano collegati su Volleyball World a guardarla (p.s. se siete ancora tra noi, passate dal Doc che vi rilascerà il certificato medico e l’idoneità a seguire i Play Off). Una vittoria che vale il 4° posto in Regular season e che in tutta sincerità, ci prendiamo con grande orgoglio perché è stato un campionato difficile, in cui la squadra ha saputo caricarsi sulle spalle le avversità ed è riuscita ad affrontarle in un modo o nell’altro, uscendone onestamente a testa alta!

E’ tempo di Play Off, dove quanto fatto finora non conta, ci concede il vantaggio di giocare Gara 1 e l’eventuale bella in casa, ma per tutto il resto si riparte dal via. Lo scontro diretto di stasera ha confermato il primo avversario, che sarà proprio la compagine campana. Domenica prossima si parte con i Quarti Play Off, da martedì l’apertura della prevendita su Liveticket per il primo atto contro l’Evolution Green Aversa.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Pinali opposto, Codarin e Volpato centro, Sette e Allik schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Tomasello ha schierato: Garnica palleggio, Motszo opposto, Arasomwan e Frumuselu al centro, Lyutskanov e Canuto schiacciatori; Rossini (L).

A fine match queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio «E’ stata una battaglia molto bella, non siamo entrati molto bene in partita, abbiamo faticato un po’, dopo penso che ci siamo riusciti bene. Vincere qui è molto difficile, vincere qui perdendo un set in quel modo è ancora più difficile, vincere qui il quarto set in quella maniera è estremamente difficile; complimenti davvero ai ragazzi!».

Prossimo appuntamento, domenica 23 marzo alle ore 18.00 al Palasport di Cuneo contro Aversa per Gara 1 dei Quarti Play Off.

Evolution Green Aversa - MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-1

Parziali (25-17/14-25/16-25/30-28)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile (K) 1, Pinali 17, Volpato 8, Codarin 15, Sette 11, Allik 13; Cavaccini (L1); Brignach, Mastrangelo, Malavasi, Agapitòs. N.e. Compagnoni, Maciel, Oberto (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Matteo Morando

Ricezione positiva: 44%; Attacco: 49%; Muri 9; Ace 14.

Evolution Green Aversa: Garnica 2, Motzo 22, Arasomwan 6, Frumuselu 10, Lyutskanov 10, Canuto 3; Rossini (L1); Mentasti 1, Saar 8, Minelli , Ambrose 1. N.e. Barbon, Agouzoul (L2).

All.: Giacomo Tomasello.

II All.: Stefano Beltrame.

Ricezione positiva: 36%; Attacco: 53%; Muri 11; Ace 6.

Durata set: 27’, 24’, 24’, 39’.

Durata totale: 114’.

Arbitri: Antonio Gaetano, Rosario Vecchione .