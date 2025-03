La Bertram mostra i muscoli: a Scafati è monologo Derthona 

Reduce in settimana dal +22 in casa del Promitheas Patrasso in Champions League, la formazione bianconera domina anche la trasferta sul campo della Givova Scafati, travolta per 102-79 nella 22ª giornata della Serie A Unipol, nuovo record stagionale in quanto a scarti inflitti alle avversarie per Tortona. Gli uomini allenati da Walter De Raffaele confermano l’ottimo feeling con i viaggi, alla Beta Ricambi Arena PalaMangano arriva il settimo successo su undici trasferte di campionato, che rafforza la preziosa ottava posizione in classifica a otto turno dalla fine della regular season. Non mancavano di certo le motivazioni ai padroni di casa campani dell’ex coach tortonese Marco Ramondino, alla vigilia del turno sopra 2 punti soltanto alla zona rossa della graduatoria, ma si sono dovuti arrendere ad una prova da subito perfetta del Derthona, che ha allungato a 5 la striscia positiva tra Serie A e coppa. A sospingere inizialmente la Bertram i due lunghi mandati in quintetto base, Zerini e Gorham, ispiratori del 6-14 che ha di fatto indirizzato il match già dopo 7 minuti visto il controllo di qualsiasi fase di gioco nel prosieguo, trasformando una partita potenzialmente molto complicata in una sfida a senso unico con una prova di nuovo corale in attacco e difesa (22 assist, Scafati costretta ad appena il 35% dal campo) e bombardando dalla distanza (13/29 da tre).

Chiusi rispettivamente a +8 e +9 i primi due quarti dopo aver superato l’unico momento di difficoltà rappresentato dal 9-0 di break di Scafati sul finire del secondo periodo dopo un +17 firmato Candi, Severini e Vital (24-41 al 16’), parziale interrotto con un tap-in vincente sulla sirena di metà gara dal gladiatorio Zerini, a dare la spallata decisiva ci ha pensato l’esaltante inizio di ripresa: sei azioni consecutive finite tutte con tre punti nel bottino, con Kuhse, Gorham e Weems (11 punti per il capitano nel terzo quarto) a imperversare da oltre l’arco e dentro l’area fino al punto esclamativo di Weems con una schiacciata sull’ennesimo assist di Kuhse (6 a fine gara, come Candi) per marchiare il 42-65 che a metà terzo periodo ha chiuso la sfida. Da lì è stata una lunghissima attesa verso la sirena finale, con la Bertram arrivata anche sul +32 con il 60-92 fissato da Denegri. L’attesa è diventata anche emozionante per i primi punti in Serie A del 2006 Bruno Farias, è stato proprio il play italo-argentino delle giovanili a segnare il 100° punto con un libero dopo aver realizzato poco prima un canestro in penetrazione.

In classifica la tredicesima vittoria vale il raggiungimento a quota 26 di Trieste, che mantiene però il suo settimo posto per lo scontro diretto già acquisito a proprio favore, e soprattutto permette di resistere al nuovo tentativo di assalto della sua unica inseguitrice in ottica playoff, Venezia.

Nella settimana entrante nuova doppietta di partite tra campionato e Champions, stavolta sul parquet di casa del PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato. Si parte mercoledì alle ore 20:30 con la sfida della penultima giornata del girone delle Top 16 di Champions contro l’AEK Atene, domenica alle ore 17:30 il match del 23° turno contro l’Estra Pistoia.

DICHIARAZIONI «Abbiamo giocato una partita di alto livello su un campo storicamente difficile, dopo la vittoria fatta in coppa chiudiamo quindi un’altra ottima settimana», è il commento di coach De Raffaele. «La cosa che mi rende più felice è come tutti siano stati coinvolti, quanto e come la squadra stia giocando da squadra, condividendo sempre la palla in attacco cercando un passaggio in più e aiutandosi poi difensivamente in modo molto deciso. Un successo pesante, continuiamo questo marzo così pieno di impegni, tra tre giorni ci aspetta l’AEK Atene per una sfida assai dura».

Givova Scafati – Bertram Derthona Tortona 79-102

Parziali (15-23, 36-45, 49-78)

Scafati: Gray 23, Sangiovanni ne, Zanelli ne, Anim 5, Ulaneo ne, Sorokas 12, Borrelli ne, Miaschi 9, Pinkins 12, A. Cinciarini 10, Maxhuni 7, Akin 1. All. Ramondino.

Tortona: Zerini 8, Vital 9, Kuhse 6, Gorham 16, Candi 4, Farias 3, Denegri 6, Baldasso 13, Kamagate 9, Biligha 2, Severini 11, Weems 15. All. De Raffaele.

Arbitri: Giovannetti di Bari, Paglialunga di Massafra (TA), Galasso di Siena.