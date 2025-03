S.G. Concordia, le gare del fine settimana 

In ogni prova le squadre presentano una rotazione ai quattro attrezzi (cerchio, palla, clavette e nastro) la cui somma dei punteggi va a formare la classifica di ogni giornata, mentre la classifica finale viene determinata sommando i punteggi speciali assegnati a ciascuna prova.

Nella 1ª tappa, la Società chivassese aveva aperto il Campionato, prima squadra a scendere in pedana: una situazione non certo favorevole, sia per fattori emotivi, sia perché la Giuria, nella fase iniziale, deve “calibrare” i punteggi, che tendono a farsi più equilibrati nel corso della competizione. La Concordia, pur avendo fatto complessivamente una buona gara, aveva ottenuto alcuni punteggi modesti, che l’avevano confinata al 10° posto, con soli 9 punti speciali. Una partenza decisamente difficile, che richiedeva tutto l’impegno delle ginnaste per cercare di recuperare una posizione migliore nella classifica.

Domenica, sulla pedana romagnola, le tecniche della Concordia, Clara Shermer e Selene Osti, hanno schierato una squadra decisa a lottare per la permanenza in Serie B: Elisabetta Digitali al cerchio, attrezzo con il quale è riuscita ad esprimersi al meglio, ottenendo un valido 24,333; con la palla Alessandra Bellone, rientrata a gareggiare dopo un lieve infortunio, ha dato vita ad una buona esecuzione, ancora acerba in alcuni momenti, in cui ha ottenuto il punteggio di 22.033; Matilde Marcon, prestito dalla Società Udinese, ha ottenuto 24.400 con una bella prova alle clavette, mentre l’esercizio al nastro, affidato a Chloe Catena, è stato purtroppo penalizzato sul finale da una perdita, che ha fermato il punteggio ad un 22.200. Arianna Caliman e Daria Molinari le riserve.

Con un totale di 92,966 la Concordia si è piazzata all’8° posto della classifica della 2ª Prova, guadagnando 15 punti speciali, che la pongono al 10° posto della classifica finale e non sono ancora sufficienti a metterla al sicuro dalla “zona retrocessione”.

Nella 3ª ed ultima prova, che si svolgerà ad Ancona fra un mese, ci vorrà tutto l’impegno della squadra per riuscire a risalire di qualche posizione e guadagnare l’ammissione ai Play Off-Play Out.

Mentre le compagne si cimentavano sulla pedana di Forlì, al Pala200 di Settimo Torinese Lidia Amicone, accompagnata dalla tecnica Marica Osti, ha portato in alto i colori della Concordia nella 1ª Prova del Campionato Individuale Silver LE, il più completo come livello tecnico nei campionati Silver.

La giovane ginnasta ha conquistato uno splendido Oro sul podio delle Allieve 4, presentando un esercizio alla palla di grande valore, segnando col suo 13.175 il punteggio più alto di tutta la gara, seguito da una bella prova alle clavette, che con 11.475 è stato il punteggio migliore in questo attrezzo.