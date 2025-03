Igorine Campionesse Territoriali Under 14

Le Igorine hanno battuto al mattino Alessandria 3-0 (25-8; 25-16; 25-6), stesso risultato al pomeriggio contro Novi Ligure 3-0 (25-16; 25-15; 25-16). Terzo posto per Biella che ha battuto Alessandria 3-2. In entrambe le sfide la squadra è stata brava a imporre il proprio gioco e il proprio ritmo, mettendo in campo grande determinazione.