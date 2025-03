Ad Arona i Collegiali salgono in cattedra e si aggiudicano il derby della Provincia

Seconda vittoria di seguito invece per i Collegiali, ottenute entrambe in trasferta oltre ad Asti, altra concorrente diretta alla salvezza, che purtroppo per loro, si è definitivamente aggiudicata l’ultima posizione in classifica della retrocessione diretta. Ad Arona palazzetto colmo di pubblico e di appassionati. College inizia tenendo ritmo alto ma soffre nell’adeguarsi al gioco più “maschio” dei padroni di casa, bravi ad approfittare di un arbitraggio che lascia correre. Arona punta a raddoppiare il “public enemy” novarese Fornara, che rimane autore di un’ottima prova con i suoi 13 punti finali. Dopo tre quarti di partita giocati sul filo dell’equilibrio (19-20; 19-18; 16-19) la svolta avviene nell’ultimo quarto.

Quarta frazione ancora equilibrata ma College riesce in più a serrare le trame della difesa, sino alla esplosione di Cardani e Tedoldi (nella frazione 14 punti da soli) che fissano il risultato definitivo sull’ 80-69. Giusta esultanza in casa novarese anche se dal gusto agrodolce, perché di solo un punto i Collegiali (guidati nell’occasione dal sostituto di Campari, Vizzini) non si aggiudicano il favore degli scontri diretti proprio contro Arona. Un rammarico che arriva dalla gestione novarese dei cambi, meno precisa e puntuale del solito e che avrebbe potuto sicuramente fruttare di più, specie nel terzo quarto.

Tra le note del match la sfida nella sfida tra i giovanissimi play titolari delle due formazioni, Giacomelli e Tedoldi, scontro a deciso favore di quest’ultimo, autore di una prova sontuosa di 24 punti in 26 minuti.

Dichiarazioni di Coach Campari a fine partita: «Una vittoria preziosissima, complimenti a tutto lo staff ed ai ragazzi, che si sono calati nel ruolo di dimostrare che, senza gli infortuni, la classifica meritatamente sarebbe stata superiore. E non di poco. Pazienza, vorrà dire che lavoreremo per cercare di mantenere questa serenità e questa determinazione anche in chiave playout».

Coach Campari non lo direbbe mai ma lo aggiungiamo noi: è anche certo che senza due sconfitte in partite certamente alla portata e sfumate di un soffio della gestione di Coach Lo Storto (Chieri e Venegono) probabilmente a questo punto l’argomento salvezza sarebbe completamente diverso da recitare.

Ma il pragmatismo in casa College è priorità, le traversie di questo campionato vengono considerate tutte esperienze da mettere in cascina per i giovani collegiali.

Prossimo incontro per College Novara sabato 22 in casa al Sartorio, dove riceverà Varese.