Club76: i risultati del weekend 

In Serie A1 le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli hanno vinto 3-0 nel match casalingo contro Novara, nel corso della seconda giornata di Playoff. In Serie B2 l’Alba Volley ha vinto 2-3 contro Viscontini Tea Consulting. In Serie B2 il Club76 Fenera Chieri ha vinto 3-0 contro Technilux Pavia. Il Chieri'76 vince meritatamente al PalaFenera la gara contro Pavia e si porta a +8 punti dalla zona critica della classifica. I tre set vedono Chieri sempre complessivamente migliore in tutte le fasi di gioco, in attacco, in difesa e nel collettivo. Buono lo spirito messo in campo, bene le attaccanti principali tutte in doppia cifra e da segnalare la Top Scorer Vanessa Zussino con 17 punti, seguita da Occelli e Giannelli con 12. Prossima gara sabato 22 marzo alle 20,30 a Lessona (VC), contro la formazione del TeamVolley Biella.

In U18 il Chieri nei giorni scorsi ha vinto 3-1 la prima gara della fase regionale contro Bam Lpm Monvi. Il match parte in discesa per Chieri, che si aggiudica facilmente il primo parziale, soffre e perde il secondo set affrontato con un po’ di sufficienza e vince i successivi due set. Top scorer Zussino che ha messo a terra 18 palloni seguita da Appiah con 16 e Lavagnino con 9. Prossima gara della fase regionale domenica 30 marzo alle 11 presso il Centro Sportivo Lingotto a Torino contro MTV Blu.

In Serie C il Club76 Playasti si impone 3-1 su Villanova Volley Bam.

In I Divisione il Club76 Playasti cede 1-3 incontrando Bcc Surrauto Cervere.

Bene anche il Club76 Fenera Chieri Gold in U13, che vince 3-1 contro InVolley nella semifinale di andata. Le “clubbine”, forse avendo preso contro il CUS consapevolezza della propria forza, rispondono con una prestazione di grande orgoglio, mettendo in bisaccia tre punti pesanti in vista del ritorno.

ALTRI RISULTATI

Sabato 15 marzo

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°-8° posto: Monvi Mondovi Regionale vs Club76 L’Alba Volley 2011 Reg 3-0

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°-16° posto: Club76 Playasti Provinciale vs Libellula Volley 1-3

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 13°-16° posto: L'Alba Volley 2012-13 vs Club76 Playasti 2012 2-3

Domenica 16 marzo

• Under 16 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 13°-16° posto: Club76 Playasti provinciale vs Bam Morozzo 3-2

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/8° posto: PGS Jolly vs Club76 Playasti 1-3

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°/16° posto: Volley Valle Po vs Club76 Playasti Provinciale 1-3

• CT16F7 F. C.T. Torino Classificazione 24-30: Pianezza Volley vs Club76 GS Pino Gold 2-3

• CT14F5 F. C.T. Torino Classificazione 17-25: Volley Samone vs Club76 Fenera Chieri Gold 1-3