Serie A1 di Ginnastica Ritmica: Eurogymnica di nuovo decima

Le ragazze di TizianaColognese ed Elisa Vaccaro confermano così anche il decimo posto in classifica generale, dopo le prime due tappe; un risultato che rende la corsa alla permanenza in A1 ancora più complicata, in attesa dell’ultimo valzer che concluderà la regular season ad Ancona e che definirà le sei squadre ammesse alla Final Six del Pala Gianni Asti di Torino, il 17 maggio , grazie all’organizzazione di Eurogymnica, affidata dalla FGI per la quinta volta al club del presidente Luca Nurchi e a tutto il movimento di volontari e supporter dell’Onda Blu. Un risultato, quello di Forlì, che ha lasciato più di un rammarico.

Per come si è dipanata la gara, infatti, il quartetto piemontese avrebbe potuto tranquillamente risalire la classifica di almeno un paio di posti, viste anche le prestazioni non certo esaltanti delle principali avversarie. Un risultato che sa di occasione mancata, così come d'altronde era già accaduto nella prima prova a Chieti. È sembrato che a quasi tutte le ginnaste sia mancata quella determinazione che in un campionato selettivo e agguerrito come quello di A1 è fondamentale per battere la concorrenza, per fare la differenza.

Dal prestito straniero, la cipriota Vera Tugolukova alla clavette (25,333), ci si aspettava sicuramente di più, specialmente dopo aver visto l'olimpionica all'opera nella prima prova a Chieti. Anche capitan Aurora Bertoni al nastro (23,533) non ha sicuramente impressionato, ma è giusto sottolineare che la scelta di questo attrezzo è stata in parte obbligata, proprio per favorire la Tugolukova. Ancora alla ricerca dello smalto perduto, Virginia Cuttini alla palla (23,000).

Unica nota veramente positiva, la bella performance al cerchio di Sara Parente (26,500). La junior sammaurese è parsa effettivamente la più concentrata e motivata, capace di sfoderare la grinta che nell'arco di questi anni è diventata un pò il suo marchio di fabbrica.

Totale di squadra 98,366.

Ad aggiudicarsi il primo posto di giornata è stata l'Udinese, con una eccellente prova di squadra, mentre la ginnastica Fabriano della stella Sofia Raffaeli è terminata terza, parziale riscatto dal settimo posto di Chieti.

Seconda posizione, a sorpresa, per Armonia, trascinata da una mostruosa ucraina, Taiisia Onofriichuk (29,133 al nastro).

Parallelamente al massimo campionato, a Settimo Torinese si è tenuta la prima prova individuale LE, con le EGirls grandi protagoniste. Tre doppiette, in tre categorie grazie all'oro di Miriam Lo Presti e all'argento di Sofia Cianciolo tra le Allieve 2, a quello di Maria Sofia Rivera Castillo e Stella Carminati tra le Allieve 3 e infine, ancora oro e argento per le Senior 1 Alessia Laghezza, che con 28,600 fa registrare il punteggio più alto di tutta la giornata e Nicole Gazzi.