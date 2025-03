Oleggio Magic Basket: gli Squali battono Lucca all'ultimo canestro

Per gli Squali in campo Casella, Toffanin, Ceccato, Garavaglia e Suigo; per Lucca Drocker, Lippi, Del Debbio, Pierini e Trentin. Toffanin inaugura il match dall'arco e l'avvio per gli Squali è da superstar: 7-0 e pausa per Lucca. Suigo avanti per l'11-5 e sempre lui da tre sigla il 17-9; rincorre Lucca (24-13) e nel primo finale è 29-18. Con l'ex Del Debbio è 29-22 e gli Squali ritrovano il canestro con capitan Pilotti ben servito da Borsani dopo due minuti di gioco (30-22). Pilotti, Van Elswyk e Casella (che chiude con la bellezza di 31 punti), siglano tre triple in fila e il tabellone dice 42-31. Lucca non sta però a guardare e con Simonetti è 42-40 e palla per il pareggio, ci pensa Suigo a riallungare 45-40. All'intervallo è 50-44.

Alla ripresa Ceccato da tre rifissa la doppia cifra e con Garavaglia è 57-45. Lucca continua a lottare e Trentin a metà quarto accorcia un po' (66-57). La distanza rimane più o meno invariata fino all'ultimo minuto del quarto, quando Drocker inizia coi suoi tiri da tre ed è 78-72. Ci pensa ancora Casella ed è 82-72. Squali avanti, due triple di Karem valgono l'88-73 e poi il 93-73 dopo quattro minuti. Pausa per Lucca che al rientro fa un parziale di 0-9 che vale il 93-82; Squali bravi a gestire finché gli ospiti non tentano di nuovo l'assalto e con Dubois e Drocker è 96-91. Ceccato ai liberi fa 100-92; l'ultimo minuto di gioco è infuocato: Lippi e Del Debbio siglano il 100-97, gli Squali pasticciano in rimessa ed è 100-98 con una manciata minima di secondi. Ci pensa ancora Casella dalla lunetta: 102-98.

Oleggio Magic Basket - Basketball Club Lucca 102-98

Parziali (29-18; 21-26; 32-28; 20-26)

Oleggio: De Ros 2, Casella 31, Karem 6, Pilotti 8, Toffanin 5, Borsani 10, Youssef, Suigo 16, Garavaglia 10, Cortellino, Ceccato 7, Van Elswyk 7. All. Catalani.

Lucca: Landucci 1, Drocker 20, Lippi 10, Dubois 12, Barsanti, Simonetti 16, Del Debbio 14, Vignali 2, Pierini 6, Trentin 17. All. Olivieri.