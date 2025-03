L'MTS Tecnicaer Santena torna alla vittoria

Dopo una lunghissima partita durata due ore e sedici minuti, l' Mts Tecnicaer Santena torna, finalmente, alla vittoria dopo cinque sconfitte consecutive, fatali al coach Andrea Manno. A sostituirlo sulla panchina santenese Marco Zanelli ,ex Esperia Cremona di A2. Una battaglia lunghissima quella affrontata dalla Tecnicaer in trasferta a Trento. La formazione del Trentino Energie infatti si è rilevato un avversario ostico, con tutte le intenzioni di mettere in difficoltà le avversarie con lunghi scambi. Una battaglia in cui si è vista una MTS combattiva e poco arrendevole, ma con ancora qualche lacuna soprattutto in attacco. Ma con la solita caparbietà alla fine arriva un bottino di due punti sui tre a disposizione, che permettono di mantenere intatto il quarto posto in classifica.

Coach Zanelli schiera nel primo set Granieri in palleggio e Nardoianni opposto, Destefanis e Ruggiero in centro, Malinov e Riva in banda, Formaggio libero. Le due formazioni giocano in perfetto equilibrio fino al 14-12 per le padrone di casa costringendo il coach santenese a chiamare il primo time out. Grazie agli attacchi di Nardoianni e Riva però le tigri santenesi si rimboccano le maniche e non solo pareggiano i conti ma si portano in vantaggio di due punti sulle padrone di casa (15-17). Il set si porta verso la fine e sul 23-22 a favore del Trentino Energie entra Tesanovic al posto di Malinov. Ma grazie ad un attacco dell'opposto della formazione di casa è la formazione trentina a portarsi al set point sul 24 a 22. Con un attacco in diagonale di Nardoianni e un muro di Ruggiero la Tecnicaer pareggia i conti sul 24 pari, ma a spuntarla alla fine è la formazione di casa, che si porta avanti 1-0.

Nel secondo set, coach Zanelli schiera il sestetto base del primo e dopo una piccola incertezza inziale, corretta immediatamente da un time out in svantaggio per 5-2, si vede in campo la formazione santenese in grande spolvero e sul turno al servizio di Granieri il parziale arriva sul 14-10. Da qui in poi la Tecnicaer resta in vantaggio per tutto il set e chiude 25-18.

Nel terzo set Destefanis e compagne partono bene portandosi subito in vantaggio con il turno al servizio di Malinov; vantaggio che resta per tutto il set fino al 25 a 21 quando Nardoianni con un mani fuori mette a segno l'ultimo punto.

In vantaggio per due a uno Santena non riesce a sfruttare l'occasione di chiudere la partita e guadagnare i tre punti in palio e nel quarto set parte subito in svantaggio 6-13. Coach Zanelli prova

una serie di cambi per cercare una reazione da parte delle sue ragazze, che arriva con il turno al servizio di Granieri. Entra anche Tesanovic al posto di Malinov e piano piano la Tecnicaer assottiglia ancora di più lo svantaggio (20-21) e con il turno al servizio di Riva si porta addirittura avanti 23-22. Un paio di errori consegnano però alla Trentino Energie la quarta frazione per 25-23.

Nel quinto e definitivo set ancora Tesanovic in campo al posto di Malinov. Parte subito bene la Mts portandosi sul 3 a 0, ma le padrone di casa non si fanno sfuggire l'occasione di pareggiare i conti sul 5 pari e dopo un paio di imprecisioni in attacco di Nardoianni entra Cabassa. Con un attacco di capitan Destefanis e di Ruggiero si arriva al 7 pari. Cambio campo sull’8-7 per Trento. Grazie a un muro di Ruggiero e un attacco sulle mani del muro di Riva si arriva al 10 pari. Da qui in poi inizia la danza del punto a punto fino al 14 pari, quando con capitan Destefanis al servizio arrivano un attacco di Tesanovic e uno di Cabassa che chiudono le ostilità e concedono alla Tecnicaer la gioia di una vittoria attesa da diverse giornate.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 19

TRENTINO ENERGIE ARGENTARIO - MTS TECNICAER SANTENA 2-3

Parziali (27/25, 18/25, 21/25, 25/23, 14/16)

MTS TECNCICAER SANTENA: Cabassa 1, Tonelli, Granieri 5, Vione, Malinov 11, Venco, Nardoianni 14, Ruggiero 23, Riva 20, Lazzarin, Destefanis 15 (K), Tesanovic 5

Liberi: Formaggio, Greco

Allenatori: Zanelli, Demichelis

Dirigente acc: Cantamessa