Il moto club Alfieri reduce da un weekend in giro per l'Italia

Fine settimana caldissimo quello appena trascorso per i piloti del moto club Alfieri di Asti, impegnati nella seconda tappa degli Assoluti d'Italia di enduro a Camaiore (Lucca). Alessio Berger (125) chiude settimo nella prima giornata di gara e purtroppo è costretto al ritiro nella seconda giornata a causa di un guasto meccanico. L'Alfiere Gabriele Doglio (250 4T) agguanta la quarta posizione nella prima giornata e la conferma il giorno dopo. Parallelamente l'Alfiere Leonardo Manna è stato impegnato a Cremona per la prima prova dell'Europeo MX Classe 85, piazzandosi in 27esima posizione, determinato a riprovarci nel weekend del 12 e 13 aprile in Croazia.