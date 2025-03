Torino 2025 - Capitale Italiana di Apnea

Si è svolta oggi, presso la prestigiosa Sala delle Colonne di Palazzo Civico, la conferenza stampa di presentazione del Campionato Italiano di Apnea Indoor di Categoria , in programma dal 21 al 23 marzo 2025 , e del Campionato Italiano di Apnea Assoluto e Campionato Italiano di Apnea Paralimpica , che si terrà dall’11 al 13 aprile 2025 . Gli eventi, che si svolgeranno presso la piscina Trecate (via Vasile Alecsandri 29, Torino), sono promossi dalla F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) e organizzati dall’A.S.D. La Salle Eridano con il patrocinio della Città di Torino , promettono di trasformare Torino in un palcoscenico d’eccezione per lo sport subacqueo. Si fa presente che l’ingresso alle manifestazioni è totalmente gratuito.

Durante la presentazione sono stati illustrati i dettagli organizzativi delle competizioni, che vedranno sfidarsi circa 1000 atleti, sia normodotati che paralimpici, tra i quali gareggeranno i migliori atleti italiani delle diverse specialità. Le competizioni saranno all’insegna di spettacolarità, tecnica e spirito sportivo. Particolare attenzione è stata dedicata al Campionato Italiano di Apnea Paralimpica, che rappresenta un'importante occasione di inclusione e valorizzazione del talento sportivo senza barriere.

Domenico Carretta, assessore allo Sport della Città di Torino, ha commentato: «Torino si conferma ancora una volta città di grande sport e inclusione, ospitando una competizione di altissimo livello come i Campionati italiani di Apnea. Siamo orgogliosi di accogliere atleti provenienti da tutta Italia e di sostenere una disciplina che unisce spettacolo, tecnica e valori profondi come l'impegno e la determinazione. Ringrazio la Federazione gli organizzatori per aver scelto Torino come palcoscenico di questa importante manifestazione, che siamo certi riuscirà a coinvolgere e appassionare il pubblico».

Carlo Allegrini, Presidente del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS ha dichiarato: «Questi tre eventi, tutti decisamente rilevanti, per circa un mese renderanno Torino Capitale d’Italia dell’Apnea. Il capoluogo piemontese ospiterà, infatti, i migliori interpreti, sia normodotati che paralimpici, delle specialità indoor dell’apnea. Una disciplina, quest’ultima, in grande espansione dal punto di vista partecipativo e caratterizzata da un livello di spettacolarità veramente elevato. Sono certo che la A.S.D. La Salle Eridano, da anni impegnata nella promozione e valorizzazione sia dell’apnea che dell’apnea paralimpica, saprà garantire le competenze tecniche che l’organizzazione di questi tre eventi richiede. Auguro a tutti gli interpreti di queste avvincenti manifestazioni sportive (atleti, assistenti, tecnici, giudici, organizzatori, etc.) di trascorrere delle giornate all’insegna dell’amicizia e del sano confronto sportivo. Rivolgo, infine, un ringraziamento al Comune di Torino per aver creduto nelle potenzialità di questi tre appuntamenti sportivi targati FIPSAS e per il supporto fornito nella realizzazione degli stessi».

Umberto Pace, Presidente dell’ASD La Salle Eridano che organizzerà la manifestazione, ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di ospitare questi Campionati nella nostra città perché rappresentano un’opportunità per diffondere i valori dello sport e dell’inclusione sociale. Questi Campionati sono il frutto di un grande lavoro di squadra e della passione di tutti coloro che credono nell’apnea come disciplina di eccellenza. Siamo entusiasti di portare a Torino un evento di questa importanza e ci auguriamo che il pubblico e gli appassionati possano vivere giornate di sport e spettacolo indimenticabili».

Gli organizzatori ringraziano le autorità, i partner e tutti i presenti per il supporto dimostrato e invitano appassionati e cittadini a partecipare numerosi agli eventi, che si preannunciano entusiasmanti e ricchi di emozioni.