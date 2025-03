BEA Chieri: le gare del settore giovanile    

Dodicesima vittoria consecutiva (su 12 gare) per l'Under 14 Uisp, in campo con Carignano; successi anche dell'Under 17 Regionale con Nichelino e dell'Under 14 Gold con Don Bosco Crocetta Torino (dopo la sconfitta con Saluzzo). In Under 14 Regionale, BEA Arancio vince il derby con BEA Nero, poi BEA Nero cede anche in trasferta con Area Pro e BEA Arancio vince con Bruinese.

Sopra di due punti, l'Under 13 Gold vince con Acaja Piemonte, mentre l'Under 13 Regionale cede con San Paolo e l'Under 15 Uisp con Auxilium Ad Quintum.

U17 ECCELLENZA

BEA CHIERI-BLU SEA BASKET 58-53

Parziali (12-13; 31-29; 48-46)

BEA CHIERI: Giangualano 2, Giachino 4, Vacca 0, Zarba 4, Passatore 6, Gasparini 3, Marchiori 10, Milani 0, Monaco 6, Pirrello 2, Cascio 2, Mout 19. All. Corrado, ass. Diotti.

BLU SEA: Cantatore 0, Da monte 0, Massardi 3, Pignoli 7, Barbero 1, Piazze 7, Chiappe 0, Morandi 26, Aliotta 0, Ferrero 3, Galletto 2, Guraschi 4. All. Savini.

U15 ECCELLENZA

BEA CHIERI-PALLACANESTRO VADO 85-65

Parziali (18-16; 42-39; 63-54)

BEA CHIERI: Fatai (Cap.) , Borz 7, Di Giorgio 4, Cristiano 15, Filane 8, De Mita, Menegatti 11, Montiglio 12, Bassi, Calo' 14, Beccaria 14, Coltiletti. All. Conti, Ass. Pirocca.

VADO: Cogno 10, Simeo 5, Siccardi 6, Settembri , Cepollina 10, Saad 7, Piromalli , Mezini , Cappello 8, Furfaro 6, Coman 11, Dieci 2. All. Prati, Ass. Caorso.

U14 UISP

BEA CHIERI-CARIGNANO 61-41

Parziali (4-14; 22-24; 44-30)

BEA Chieri: Munafò, Campana 6, Dardano S 2, Iacovuzzi 4, Rigo, Sacchero 6, Sandri 16, Vaschetto, Zanzon 27. All. Mazzardis.

U17 REGIONALE

ASD PALLACANESTRO NICHELINO - BEA CHIERI 30 - 69

Parziali (11-5 16-30 25-47)

CHIERI: Tarantino 4, Aimi 6, Giorcelli 4, Massari, Destefanis 6, Petrin 12, Traversari 5, Virgilio 10, Valentini, Gigante 6, Di Carlo 15. All Grillone, ass. Cristina.

U14 GOLD

CROCETTA BASKET-BEA CHIERI 58-78

Parziali (15-16; 30-39; 49-56)

CROCETTA: Girelli, Lombardi 2, Pucci, Puddu 4, Caraffini 10, Sciortino 12, Monferrato 6, Malacrino 19, Rainelli 7, Palma. All. Quagliolo, Ass. Caputo.

CHIERI: Mouaddine 8, Porcu 22, Zuccarello 1, Dalamsso 7, Serratore 12, Murolo 13, Ursu 6, Molino 1, Cecchi, Popa 3, Gioda 3, Mariani 2. All. Corrado, Ass. Bonifacio, Ass. Diotti, Acc. Smeriglio.

PALLACANESTRO SALUZZO-BEA CHIERI 64-48

Parziali (14-11; 23-27; 41-43)

SALUZZO: Perlo 38, Giulini 11, Vische 6, Paolino 3, Paolino 2, Turco 2, Gjondrekai 2, El Ichbyly, Gagliardo, Mainardi. All. Rabbia

CHIERI: Mouaddine 12, Ursu 12, Serratore 8, Dalmasso 6, Murolo 4, Mariani 2, Porcu 2, Zuccarello 2, Popa, Violante, Greco, Molino. All. Corrado, Ass. Bonifacio, Acc. Smeriglio.

U14 REGIONALE

BEA NERO-BEA ARANCIO 49-63

Parziali (12-14; 26-31; 37-42)

BEA NERO: Bergano 7, Percudani 7, Sacchero 6, Cartolaro, Antonioli, Vaschetto, Mantovani 9, Di Bitetto, Dardano, Geraci 2, Cosic 12, Pagano 2. All. Piccionne

BEA ARANCIO: Fasano 14, Zanzon 21, Betta, Betta, Garabello 1, Marzullo, Marocco 5, Ungaro, Parizia, Goria 10, Audisio 6, Vay 6. All. Bonifacio.

AREA PRO-BEA NERO 66-48

Parziali (14-12; 36-21; 44-33)

BEA Nero: Percudani 13, Cartolaro 7, Antonioli, Cazzaro, Mantovani 6, di Bitetto 2, Cosic 14, Geraci 2, Pagano 4. All. Piccionne.

POLISPORTIVA BRUINESE-BEA CHIERI 17-79

Parziali (0-22; 5-37; 13-55)

BRUINESE: Doug, Fasciano 2, Tagliatti, Bevilacqua, Danna, Lo Monaco 2, Sangiorgi 5, Morigi 8. All. Cagnazzi.

CHIERI: Mariani 4, Pupeschi 12, Marzullo 2, Cordero 4, Ungaro 2, Errico 8, Franchi 4, Parizia 2, Goria 12, Longo 8, Silvestro 14, Vay 8. All. Bittner.

U13 GOLD

BEA CHIERI NERO-ACAJA BASKET 60-58

Parziali (20-12; 31-25; 50-40)

BEA Chieri: Goria 3, Gaone, Bergano 15, Campana 4, Zanzon 27, Betta F. , Cordero 2, Betta E., Canazza, Vay 9, Mosso. All. Bittner.

U13 REGIONALE

BEA CHIERI-SAN PAOLO 68-25

Parziali (8-22, 8-15, 6-17, 3-14)

BEA CHIERI: Coman 5, Calcagno 4, Pianfetti 4, Gallo C. 2, Dron 2, Iantorno 2, Zanellato (K) 2, Jarca 2, Paolino 2, Gallo D. , Galliano, Mateo, All. Bertulessi, Ass. Lafiosca

U15 UISP

BEA CHIERI-AUXILIUM AD QUINTUM 42-56

Parziali (6-13, 20-21, 33-33)

BEA: D’Acunti 7, Lepori, Carena 6, Rasconi 8, Mantovani 5, Gamba, Vitrotti 6, Bouali, Penzo, Ambruoso, Dimonte 10, Cosic. All. Picchialepri.