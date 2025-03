BEA Chieri: Leopardi in trasferta a Legnano

I chieresi comandano il match per praticamente tutta la gara, ma nell’ultima decina le energie spese si fanno sentire e Legnano ne approfitta per rimontare. LA GARA Alla palla a due, coach Conti schiera Possekel, Gatti, Draghici, Okoro e Drame. Coach Beneggi risponde con Cantarin, Radice Frontini, Preatoni e Trentini. BEA parte forte, riuscendo a mettere in difficoltà Legnano già dalla prima decina. I Leopardi tengono alta l’intensità, costringendo i padroni di casa a delle scelte affrettate in attacco. Anche nel secondo quarto BEA conduce la gara, riuscendo anche a toccare la doppia cifra di vantaggio, guidata da capitan Drame. Si arriva all’intervallo con il punteggio fermo sul 30 a 42 in favore degli arancioneri. Al rientro in campo dagli spogliatoi arriva la prima reazione di Legnano, che mette a posto le cose in difesa e rallenta le transizioni offensive dei chieresi in attacco. Frontini e Cantarin ritrovano la via del canestro, ma BEA rimane oltre i dieci punti di vantaggio anche durante il terzo quarto, riuscendo a contenere i tentativi di risposta di Legnano. Nell’ultima decina, però, i Leopardi perdono lucidità in attacco, provando a tenere il vantaggio con l’intensità difensiva che, fino a quel momento, era bastata per tenere lontana Legnano. Nonostante questo, qualche decisione affrettata in attacco e alcuni tiri complicati mandati a bersaglio dai padroni di casa permettono ai lombardi di rientrare e ribaltare il risultato.

IL COMMENTO

«Torniamo dalla trasferta di Legnano con sentimenti contrastanti perché abbiamo sprecato una grande opportunità per muovere la classifica – commenta coach Carlo Colò – ma allo stesso tempo la consapevolezza che il nostro lavoro sta iniziando a dare i suoi frutti perché abbiamo messo un grossa difficoltà una squadra delle zone alte della classifica. Nei primi 3 quarti siamo stati molto bravi nel rispettare il piano partita tanto da stare ampiamente sul +10. Nel terzo quarto siamo stati molto bravi a contrastare il rientro degli avversari. Nell’ultimo periodo purtroppo il copione non è stato lo stesso. Abbiamo provato in tutti i modi a tenere duro in difesa ma purtroppo per noi è stato molto complicato trovare la via del canestro per via di poca lucidità che ci ha portato a decisioni affrettate e errori individuali. Gli avversari sono stati bravi a sfruttare l’occasione e realizzare canestri molto difficili anche dalla lunga distanza. Torniamo con molta amarezza da Legnano per l’occasione persa, ma allo stesso tempo la consapevolezza che il lavoro di questi ragazzi potrà dare i suoi frutti in futuro. Dobbiamo tornare in palestra con la consapevolezza che solo attraverso il duro lavoro possiamo arrivare a raggiungere i nostri obiettivi.»

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

I Leopardi tornano sul parquet amico del PalaEinaudi: appuntamento domenica 23 marzo per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie C Interregionale. BEA sfida Biella Next alle ore 18:00.

WIZ LEGNANO – BEA CHIERI 66-61

Parziali (13-17, 30-42, 47-55)

LEGNANO: Frontini 15, Cantarin 14, Trentini 13, Rinke 9, Preatoni 6, Radice 4, Portaluppi 3, Battilana 2, Ferrario, Banfi N.E. All. Beneggi

CHIERI: Drame 14, Okoro 9, Musto 9, Draghici 8, Gatti 6, Ruà 5, Galliera Ricci 4, Possekel 4, Stiffi 2, Viggiano, Amadu. All. Conti, 1° Ass. Colò, 2° Ass. Turetta, Acc. Monteleone, Mass. Oddenino