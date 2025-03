Reale Mutua Fenera Chieri ’76: domani gara 3 dei playoff 

Chi affronterà Conegliano nelle semifinali dei Playoff Serie A1 Tigotà? La risposta arriverà domani, mercoledì 19 marzo, dopo il derby fra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Igor Gorgonzola Novara in programma al PalaIgor a partire dalle ore 20,30 (diretta Rai Sport). Dopo le vittorie per 3-0 che le due squadre hanno ottenuto in gara 1 e gara 2 sfruttando al meglio il fattore campo, il quarto di finale fra Chieri e Novara si deciderà dunque nella risolutiva gara 3. Era già successo due stagioni fa quando a qualificarsi furono le gaudenziane. Le biancoblù di coach Bregoli cercheranno di dar seguito alla convincente reazione di carattere che domenica ha permesso di impattare e prolungare la serie, girando pagina dopo le amarezze dell’ultimo periodo. In caso di vittoria centreranno la loro prima storica qualificazione alle semifinali scudetto da quando militano in A1.