L’Oleggio Magic Basket sarà ospite domani, mercoledì 19 marzo alle 21, a casa di Computer Gross Use Empoli (altra avversaria toscana di “lunga data”).

Lancia la carica Giovanni Cortellino: «Partita importante per noi dal punto di vista della classifica, ma ancora di più per dare continuità al lavoro che stiamo facendo in allenamento. Sarà una sfida molto tosta e dobbiamo restare uniti per 40 minuti».