FIBS Piemonte: giochi studenteschi di Baseball 5 a Novara e Torino  

Prosegue con entusiasmo il torneo scolastico di Baseball Five , che vede coinvolte numerose scuole del Piemonte. Dopo il successo delle attività promozionali, il progetto entra ora nella fase competitiva con le qualificazioni e le finali provinciali, in attesa delle finali regionali, attualmente in fase di definizione.

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

TORINO

Sono 13 le scuole partecipanti alla competizione.

Fasi di qualificazione: in programma il 21 marzo su due impianti: il Palazzetto di Volpiano e la palestra della scuola IC Cairoli di Torino.

Finale provinciale: prevista per il 7 aprile presso la palestra della scuola IC Cairoli di Torino.

NOVARA

Tre istituti scolastici si sfideranno direttamente nella finale provinciale, in programma il 3 aprile presso il palazzetto di Galliate.

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

TORINO

Cinque scuole del capoluogo piemontese parteciperanno alla competizione.

Finale provinciale: fissata per il 4 aprile presso la palestra dell'Istituto Comprensivo Adelaide Cairoli di Torino.

Le designazioni arbitrali per ciascun evento sono state definite, garantendo un'organizzazione precisa e puntuale delle gare.

L'entusiasmo per il Baseball Five continua a crescere tra gli studenti piemontesi, confermando il valore educativo e inclusivo di questa disciplina. In attesa della definizione delle finali regionali, il percorso di qualificazione si preannuncia avvincente e ricco di emozioni.