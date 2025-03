La Bertram riceve l’AEK Atene in attesa dello “spareggio” con Würzburg

Una sfida da vincere per lasciarsi ancora una speranza di chiudere al primo posto il girone. Sapendo, però, che la gara decisiva per la qualificazione alla fase successiva ci sarà mercoledì prossimo. È un approccio ambivalente quello con cui la Bertram Derthona Tortona sta vivendo la sfida casalinga di domani contro l’ AEK Betsson Atene , in programma alle ore 20:30 al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato per la quinta e penultima giornata del Girone I della Basketball Champions League . Una vittoria della squadra allenata da Walter De Raffaele ribaltando il -7 dell’andata in Grecia darebbe ancora una chance di piazzare il sorpasso all’imbattuta capolista AEK, già qualificata, nell’ultimissimo turno di queste Top 16, a patto che ci sia pure la proficua collaborazione nella prossima settimana del Promitheas Patrasso, fanalino di coda del gruppo che ospiterà gli ateniesi. Ma, in ogni caso, per ottenere il pass per i quarti di finale anche l’eventuale successo di domani con l’AEK non risparmierà il Derthona dal dover vincere a tutti i costi la nuova sfida interna con il FIT/One Würzburg di mercoledì 26 marzo (ore 18:30), autentico spareggio da cui uscirà la seconda e ultima squadra qualificata.

AEK La formazione di Dragan Sakota sarà sospinta dai circa 300 tifosi che invaderanno di giallonero la tribuna alle spalle della panchina ospite. Di fronte si troveranno due squadre in formissima, perché se la Bertram viene da 5 vittorie di fila tra Serie A e Champions, dal canto loro gli ellenici vivono un periodo ancora più proficuo. Dal combattuto 93-86 ottenuto contro la Bertram lo scorso 4 febbraio, vantaggio prodotto tutto negli ultimi due minuti con un super Prentiss Hubb (30 punti per l’ex play di Trento), l’AEK ha infilato 6 successi (per una striscia aperta di 9), quattro in campionato per rafforzare la sua terza posizione in classifica alle spalle dell’imprendibile duo Panathinaikos-Olympiacos (13-8 il bilancio) e la doppietta in Champions ai danni di Würzburg (77-71 in Germania e 84-77 in Grecia) che le ha dato in anticipo il biglietto per i quarti e gli attuali due match point per vincere il girone e assicurarsi il vantaggio del fattore campo nella serie al meglio delle tre gare che farà prenotare il viaggio per la Final Four.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

«Le prossime due partite sono decisive, ma chiaramente quella con Würzburg è segnata con un “circoletto rosso” attorno. Prima, però, bisogna affrontare l’AEK e c’è da fronteggiarla in modo aggressivo», dice l’assistant coach Iacopo Squarcina. «Troviamo una squadra in salute, che ha equilibrio ed esperienza. All’andata avevamo avuto una gara di up & down, avevamo sofferto a volte la loro fisicità a rimbalzo e siamo stati un po’ polli nella gestione dei falli in alcune situazioni. Dovremo essere più bravi in quest’ultimo aspetto e nel modo di contrapporre fisicità a quelli che sono i loro punti di forza, ovvero DeQuan Gray (dato in dubbio alla vigilia, ndr) e i loro esterni. Sia con Würzburg che con l’AEK chi ci ha fatto male, infatti, sono stati i loro esterni, Jackson per Würzburg e Hubb e Hale per l’AEK, pertanto dovremo essere bravi a non farli accendere e anzi a mettergli più corpi addosso limitando il loro potenziale realizzativo. La qualificazione ai quarti di finale? Ovviamente è il nostro obiettivo e dobbiamo crederci, vogliamo riuscire a proseguire l’attuale momento positivo. Per farlo ci servirà ancora più supporto da parte del nostro pubblico, so che non è facile, è un bello sforzo andare ogni volta a Casale Monferrato, però c’è davvero bisogno di tutti. E’ il momento di compattarsi per creare una mentalità nel territorio che possa supportare non solo quest’anno ma anche negli anni a venire. Questo è un lavoro di squadra, si dice sempre che bisogna essere squadra per vincere le partite e, ecco, essere squadra significa anche esserlo al di fuori di quelli che sono i lavoratori della società. Squadra sono anche il pubblico, i tifosi, tutto ciò che ci può dare una mano a compattare una realtà in crescita come quella del Derthona».

