È Poker Territoriale per il Cuneo Volley

Cuneo si conferma al vertice del Comitato Territoriale Cuneo-Asti , conquistando il titolo in tutte le categorie giovanili . Questo successo è il frutto del lavoro, della passione e della dedizione di atleti, allenatori, staff e famiglie, che hanno contribuito insieme a questo incredibile risultato. Un’annata che segna una vera e propria conferma per Cuneo, capace di imporsi come punto di riferimento nel panorama territoriale.

La Finale Territoriale del campionato Under 15 si è giocata in un’unica gara, disputata sabato scorso ad Alba. La squadra biancoblù è partita subito forte, conquistando i primi due set. Tuttavia, un calo di concentrazione negli ultimi scambi del terzo set ha permesso ai padroni di casa di portarsi sull'1-2. Il quarto e decisivo set è stato un vero e proprio batticuore, con le squadre che si sono battute punto su punto fino all’ultimo. Ad avere la meglio sono stati i ragazzi di coach Rizzo, che vincendo il set ai vantaggi per 28-30 si sono aggiudicati il Titolo.

Al termine della Finale coach Mauro Rizzo si è espresso sulla vittoria, con focus particolare alla crescita della squadra e ponendo lo sguardo già verso il futuro: «Sono molto contento per i ragazzi, non solo per il risultato, ma anche per la loro crescita personale di giovani e di atleti. Sono contento per la società che con questo risultato chiude il poker di titoli territoriali: Under 13, Under 15, Under 17 e Under 19. Ora torniamo in palestra per continuare il cammino di crescita sfruttando al meglio l'opportunità della fase regionale che ci siamo conquistati».

«Questa è stata solo una tappa delle nostre carriere, che ci ha permesso di capire il nostro livello in un campionato molto combattuto, ma che ci ha regalato grandi soddisfazioni. - ha dichiarato Diego Pepino, capitano e schiacciatore dell’Under 15 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo - Ciò che ci ha fatto vincere è stato un grande spirito di squadra e la determinazione a non arrenderci di fronte alle difficoltà, anche quando sembrava la soluzione più semplice. Ringrazio tutto il gruppo, Giulia, Nino e Mauro, che ci hanno aiutato a diventare ciò che siamo oggi».

Il titolo Under 13 3vs3 è stato conquistato grazie al primo posto nel girone, con una straordinaria serie di vittorie in tutte le 23 partite disputate, cedendo solo un set. Oltre al titolo, la compagine Cuneo Volley 1, ha anche ottenuto la qualificazione regionale, dominando il Girone B. In semifinale hanno superato il Mercatò Alba con un convincente 2-0, per poi trionfare in una finale combattuta, vinta 2-1 contro il Villanova Mondovì.

Coach Andrea Marino ha espresso grande orgoglio per la conquista del titolo territoriale e la qualificazione alle finali regionali, evidenziando l'importanza del lavoro di squadra e del supporto delle famiglie: «Siamo orgogliosi di celebrare la straordinaria vittoria del titolo territoriale della nostra squadra Under 13 Cuneo Volley 1 e la qualificazione alle finali regionali. Questo traguardo è il frutto di mesi di duro lavoro, sacrificio e determinazione, dimostrazione che l’unione e la dedizione portano sempre a grandi risultati oltre ad aiutare anche ad uscire da momenti di difficoltà. Complimenti a tutti i ragazzi e alle famiglie che hanno sostenuto con grande tifo questo meraviglioso percorso».

Il Direttore Tecnico del Settore Giovanile Cuneese, Mario Barbiero, ha commentato così il titolo territoriale conquistato: «Inaspettato e bellissimo il titolo territoriale dell’Under 13 Cuneo Volley 1, che ha disputato un campionato impeccabile. In ogni concentramento a cui ha partecipato, è sempre risultata vincitrice, conquistando così questo titolo e superando numerose altre squadre della provincia di Cuneo. Un traguardo importante, frutto di grande lavoro e di un gruppo che dimostra grande qualità, lasciando ben sperare per il futuro».

Under 15

Finale

Mercatò Alba - Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo 1-3

Parziali (25-27/15-25/25-23/28-30)

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Ambrosio S., Arnaudo S., Cavallo T. (L1), Chiapella M., Cuniberti M., Gerbi L., Giaccone T., Milanesio L., Miretti L., Paoletti D., Pepino D., Re P. (L2), Revelli A., Tavella E.

I All.: Mauro Rizzo

II All.: Giovanni Tavella

Allievo Praticante: Giulia Merola

Under 13

Squadra 1: Belvolto L., Buttafarro S., Luciano T., Paz y Mino Ruales C., Sina A., Sottile R.

All.: Andrea Marino

All.: Mario Barbiero