Volley Parella Torino: triplete territoriale grazie alla vittoria dell'Under 15 Maschile!

I #VPTBOYZ della Under 15 Maschile nella finale di domenica, hanno avuto la meglio contro i pari età dell’Artivolley con il punteggio di 3-0 in una finale quasi mai in discussione: con il titolo arriva anche la qualificazione per la fase regionale! Prima partita della Fase Regionale per la U19M : sul campo di casa della Manzoni, i ragazzi di coach Rigamonti superano la VIRTUS BOVES con un netto 3 a 0 mettendo i primi 3 punti in classifica in vista della Final Four Regionale. Riprende a giocare la U15M Blu nel girone di classificazione: difficile trasferta contro Olimpia Aosta e sconfitta per 3-1.

Nei campionati Senior, weekend positivo sia per la serie CM che per la serie DM: la squadra di coah Barazzotto riesce a strappare un punto sul difficile campo della seconda in classifica dopo un ottima prestazione e qualche rammarico per i match point non finalizzati. Netta vittoria esterna per 3-0 della serie Dm contro il fanalino di coda Borgofranco che permette ai ragazzi di allontanarsi ulteriormente dalle ultime posizioni in classifica. Sconfitta in campionato per la 1DIVM che, nonostante l’ottima prestazione, non riesce a portare a casa punti preziosi.

SERIE CM

PALLAVOLO LA BOLLENTE - VOLLEY PARELLA TORINO 3 -2

(25/20 27/25 25/27 24/26 19/17)

SERIE DM

BORGOFRANCO VOLLEY – VOLLEY PARELLA TORINO 0-3

(16/25 9/25 14/25)

1DIVMA

VOLLEY PARELLA TORINO – PT AMARANTO 1-3

(26/24 17/25 22/25 13/25)

U19M – PRIMO TURNO REGIONALE

VOLLEY PARELLA TORINO – VIRTUS BOVES 3-0

(25/15 25/14 25/15)

U15M – FINALE TERRITORIALE

ARTI ROSSA - VOLLEY PARELLA TORINO ROSSA 0-3

(17/25 19/25 11/25)

U15M – CLASSIFICAZIONE

OLIMPIA AOSTA – VOLLEY PARELLA TORINO BLU 3-1

(25/14 25/19 19/25 25/23)