GranTorino Basketball Draft: per l'U19 Eccellenza il sogno è diventato realtà

L’Under 19 Eccellenza di GRANTORINO Basketball Draft , firma una vittoria fondamentale al Pala Gianni Asti, superando Don Bosco Crocetta dopo un overtime. Con questo successo, la squadra gialloblù ha concretizzato il sogno di inizio stagione assicurandosi matematicamente il quinto posto in classifica e guadagnando così l’accesso agli spareggi per un posto alle Finali Nazionali.

La partita è stata un’autentica battaglia, sempre giocata sul filo dell’equilibrio, con entrambe le squadre che hanno provato a prendere il largo senza però mai riuscire a spezzare definitivamente l’inerzia. I migliori realizzatori per GRANTORINO sono stati Bossola e Mancino, autori entrambi di 23 punti e A. Milone (10). Per Don Bosco Crocetta spicca la prestazione di Villar Cristobo, top scorer dell’incontro con 33 punti coadiuvato da Hida (18) e Trigiani (10).

LA GARA

L’avvio di partita è di totale equilibrio, con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Villar Cristobo è il terminale offensivo degli ospiti, mentre per GRANTORINO Lo Buono, Grillo e Marcato tengono in scia i gialloblù. La frazione si chiude sul 15-16.

Nel secondo periodo, Crocetta tenta la fuga grazie all’ottima vena realizzativa di Hida e Villar Cristobo. GRANTORINO non ci sta e alza il ritmo recuperando il gap, ma sul finire del quarto gli ospiti stringono le maglie difensive e rimettono la testa avanti. I gialloblù faticano a trovare continuità in attacco e all’intervallo lungo si trovano sotto di sei lunghezze (35-41).

Al rientro dagli spogliatoi, GRANTORINO reagisce con grande carattere. Un terzo quarto di altissima intensità, guidato dalle giocate di Bossola e Mancino, permette ai gialloblù di ribaltare il punteggio con un parziale di 22-8, chiudendo la frazione sul 57-49.

Nell’ultimo periodo, Crocetta non molla e riporta la gara in parità. Villar Cristobo e Trigiani confezionano il +4 (68-72) che sembra chiudere la gara, ma i ragazzi di coach Comazzi non hanno alcuna intenzione di mollare, prima Milone e poi Bossola in penetrazione a 20 secondi dalla fine ristabiliscono la parità, costringendo Crocetta all’overtime (72-72).

Nel supplementare, GRANTORINO dimostra una grande compattezza di squadra trovando canestri decisivi con Mancino e Zumstein, dall’altra parte Hida fa la voce grossa nel pitturato, ma non basta agli ospiti e i gialloblù chiudono la partita sul definitivo 89-84, festeggiando così l’accesso alla seconda fase.

GRANTORINO Basketball Draft – Don Bosco Crocetta 89-84 dts

Parziali (15-16, 20-25, 22-8, 15-23, 17-12)

GRANTORINO Basketball Draft: Grillo 6, Vitale ne, Obase 9, Marcato 3, Bossola 23, Mancino 23, Lo Buono 4, G. Milone 3, A. Milone 10, Losito, Ferrero ne, Zumstein 8. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.

Don Bosco Crocetta: Berrino ne, Hida 18, Trigiani 10, Sahin 2, Brussino, Cellino 3, D’Amuri ne, Ugues 7, Rosso, Cian 8, Villar Cristobo 33, Begni 3. All. Maino.