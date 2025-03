Bilancio positivo per i giovani della VTT impegnati nella tappa Junior Next Gen sui campi dell’Hanbury di Alassio (categorie under 10 e under 12). Il risultato migliore lo hanno raggiunto in doppio Lorenzo America e Giovanni Ferrato capaci a issarsi fino alla semifinale nel tabellone di doppio della categoria under 10. Lo stesso Ferrato è salito fino ai quarti di finale del draw di singolare. America si è invece fermato subito nella competizione individuale. Buon terzo turno quello raggiunto da Edoardo Pallo nel tabellone di singolare under 12. Lorenzo Giraudo si è subito fermato nella stessa gara. Giovanni Banchio è salito al secondo step del tabellone nella stessa categoria. Così come Marta Bruna nella prova femminile. Stesso percorso quello compiuto da Vittoria Pautasso Roasio. Ginevra Giraudo si è fermata al turno iniziale a livello under 12: «Nel complesso ottime prove – dicono i dirigenti VTT – e importanti esperienze fuori regione».