La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vede sfumare al quinto set le semifinali playoff

Sfuma al tie-break la prima qualificazione della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 alle semifinali dei Playoff Serie A1 Tigotà . Dopo aver perso 3-0 gara 1 al PalaIgor e vinto 3-0 gara 2 al PalaFenera le biancoblù escono sconfitte 3-2 dalla decisiva gara 3 con l’ Igor Gorgonzola Novara . Il risultato matura in una partita in altalena fatta di repentini alti e bassi su entrambi i fronti. Con un gioco attento e lineare le chieresi vincono 20-25 sia il primo sia il terzo set, in entrambi i casi con strappo decisivo nella fasi centrali. A senso unico a favore di Novara la seconda e la quarta frazione che si concludono 25-12 e 25-17. Il tie-break di fatto termina quando Chieri spreca il contrattacco del possibile 7-6, di lì in avanti la strada è in discesa per le gaudenziane che esultano 15-6. Il premio di MVP come già in gara 1 viene assegnato a Fersino. Fra le padrone di casa chiudono in doppia cifra Alsmeier (20 punti), Aleksic (15), Ishikawa (14), Tolok (13) e Bonifacio (11), mentre fra le chieresi le migliori realizzatrici son Skinner (17), Gicquel (14) e Buijs (14).

LA CRONACA

Primo set – Sul 3-3 Novara piazza un primo strappo a 6-3 con gli attacchi di Bonifacio e Aleksic e un muro di Tolok. Skinner con un mani out interrompe il filotto novarese, poi Gicquel e un errore di Ishikawa ripristinano la parità (6-6). Dopo una fase di punto a punto Chieri passa per la prima volta avanti con Skinner (12-13). Il successivo errore di Tolok vale il 12-14. Le biancoblù raggiungono il +3 sul 14-17 grazie a un muro di Gray su Tolok e il +4 sul 15-19 con un altro muro su Tolok, stavolta di Alberti. In un lampo Novara torna a contatto grazie a una diagonale fuori di Gicquel e un ace di Bosio aiutato dal nastro (18-19). Al rientro dal time out Buijs trova il tocco della mani e firma il 18-20. Skinner tiene le padrone di casa a distanza (19-23). Guadagnate quattro palle set con Alberti (20-24), Chieri chiude al primo tentativo con un mani out di Skinner (20-25).

Secondo set – Novara riparte fortissimo su servizio di Ishikawa (5-0). Chieri guadagna il primo punto grazie al servizio in rete della schiacciatrice (5-1). Il gioco resta in mano alle padrone di casa che allungano a +7 con Alsmeier obbligando Bregoli a esaurire i suoi time out sul 10-3. Il distacco raggiunge i 10 punti sul 15-5 con un mani out di Tolok e i 12 punti dopo il 19-7 di Alsmeier. Alla prima palla set Aleksic chiude 25-12.

Terzo set – Sfruttando due errori di Alsmeier le biancoblù iniziano con uno 0-3. Novara pareggia sul 5-5 con un ace di Alsmeier. Chieri ritrova il +3 grazie a due errori di Tolok e un ace di Skinner (8-11). Sul 13-15 l’attacco vincente di Skinner manda sulla linea dei 9 metri Van Aalen. Il suo turno di servizio prosegue fino al 13-19. Bernardi chiama in sequenza i suoi due time out e sostituisce Tolok con Mims. Due colpi della statunitense scuotono Novara (16-20) che poi su servizio di Ishikawa si riavvicinano a 18-20. Con un pallonetto Buijs interrompe la rimonta gaudenziana (18-21). Con due muri di Gicquel e Alberti su Alsmeier le chieresi riallungano a 18-23. Gli ultimi due punti sono di Buijs che porta al giro di campo sul 20-25.

Quarto set – Bernardi conferma Mims nel suo sestetto. Monologo di Novara negli scambi iniziali e sul 7-1 Bregoli inserisce Omoruyi e Guiducci per Buijs e Van Aalen. Da lì in avanti il set si fa più equilibrato ma le padrone di casa restano sempre a distanza di sicurezza spegnendo sul nascere ogni tentativo chierese di rimonta. Toccato il vantaggio massimo di 10 punti sul 20-10 con Mims, l’Igor chiude 25-17 alla seconda palla set con Bosio.

Quinto set – Bosio mura Buijs dando a Novara il primo punto dei tie-break. Gicquel realizza l’1-1. Sul 2-1 il muro di Aleksic su Gicquel e l’errore in attacco di Buijs spingono Bregoli a chiamare time out. Alla ripresa del gioco Buijs sigla il 4-2. Sul 7-5 Buijs spara fuori il contrattacco del possibile 7-6 portando l’Igor avanti 8-5 al cambio di campo. La partita di fatto termina lì. Nella seconda parte del tie-break Novara scappa via e alla prima palla match fa scendere i titoli di coda sul 15-6.

IL COMMENTO

Ilaria Spirito: «È stata un’altalena di prestazioni. Nel primo e terzo set siamo riuscite a metterle sotto. Nel secondo e nel quarto set abbiamo iniziato male e non ci siamo più riprese. Nel quinto set potevamo fare qualcosa di più ma loro erano sulla scia dell’entusiasmo».

IGOR GORGONZOLA NOVARA - REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 3-2

Parziali (20-25; 25-12; 20-25; 25-17; 15-6)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bosio 4, Tolok 13, Bonifacio 11, Aleksic 15, Ishikawa 14, Alsmeier 20; Fersino (L); Mims 7, De Nardi. N. e. Bartolucci, Villani, Mazzaro, Squarcini, Akimova (2L). All. Bernardi; 2° Baraldi.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 4, Gicquel 14, Alberti 6, Gray 3, Skinner 17, Buijs 14; Spirito (L); Guiducci, Omoruyi2, Anthouli, Rolando. N. e. Bednarek, Lavagnino, Fanfani (2L). All. Bregoli; 2° Rostagno.

ARBITRI: Vagni di Perugia e Brancati di Potenza.

NOTE: presenti 2900 spettatori. Durata set: 23′, 20′, 25′, 28′, 13′. Errori in battuta: 13-8. Ace: 8-3. Ricezione positiva: 54%-47%. Ricezione perfetta: 38%-21%. Positività in attacco: 51%-38%. Errori in attacco: 11-10. Muri vincenti: 11-5. MVP: Fersino.