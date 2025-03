La Bertram batte anche l’AEK Atene in volata

Bertram senza fine. Il Derthona conquista la sesta vittoria consecutiva facendo cadere l’imbattibilità nelle Top 16 dell’ AEK Betsson Atene , battuta nell’ennesima volata mozzafiato della stagione bianconera. Al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato il punteggio per i padroni di casa è di 83-82 nella quinta e penultima giornata del Girone I della seconda fase a gironi della Champions League. A decidere il tiro libero segnato a 1 secondo e 3 decimi dalla fine da Tommaso Baldasso, conseguenza del fallo subito ad opera di Filonis sulla parità a 82 dopo aver conquistato il rimbalzo difensivo sulla tripla di Hale sbagliata a -3” che poteva dare il successo ai greci. Alla fine sono soddisfatte entrambe le squadre, la Bertram perché dà continuità al suo periodo d’oro dandosi slancio in vista dell’autentico spareggio della prossima settimana contro Würzburg che determinerà la seconda qualificata ai quarti di finale, l’AEK perché difendendo il +7 dell’andata si aggiudica il primo posto nel girone con un turno d’anticipo. A rendere un po’ meno gioiosa la serata tortonese l’infortunio di Christian Vital, costretto ad uscire a 4 minuti dal termine dopo un durissimo colpo al costato subito in uno scontro a rimbalzo d’attacco con il suo compagno di squadra Gorham.

Priva di RaiQuan Gray per infortunio ma sostenuto dal tifo incessante degli oltre 300 tifosi arrivati dalla Grecia e anche dalla Francia grazie ai tifosi dell’Olympique Marsiglia con cui è gemellata, l’AEK ha passato quasi tutta la partita a rincorrere una Tortona che è partita subito bene (21-11 al 7’) ed ha mantenuto il vantaggio per larghissima parte sfruttando ancora una volta una prova corale. I canestri del primo tempo di Gorham, la produzione sull’asse Biligha-Candi, il lavoro prezioso sotto canestro di Zerini, l’intimidazione di Kamagate e la sequela di triple ad inizio ripresa di Vital e Weems, hanno issato la Bertram fino al massimo vantaggio del 61-49 del 26’, malgrado un Kuzminskas in versione Eurolega dall’altra parte. La formazione ateniese si è aggrappata a due ex del campionato italiano per non affondare, l’ex Trento Hubb e l’ex Cremona Golden, autori principali del sorpasso sul 76-77 a 2’21” dalla sirena finale. La tripla di Hale all’alba dell’ultimo minuto sembra essere il canestro della vittoria AEK (76-80), sul lato opposto Gorham segna tutti i 3 liberi sul fallo subito da oltre l’arco (79-80 a -50”), ma ancora Hale è incontenibile in penetrazione per il 79-82 a -27”. A salvare la patria tortonese è Kuhse con la tripla a segno sull’assist di Baldasso per la nuova parità a -15”, 82-82. Poi il finale con l’errore di Hale e il fallo su Baldasso che consegna il successo al Derthona.

La terza vittoria nel girone consegna il secondo posto solitario a Weems e compagni ma c’è ancora da fare un ultimo sforzo nella sfida casalinga di mercoledì 26 marzo alle ore 18:30 contro Würzburg, il cui ko interno con Patrasso dopo due tempi supplementari (115-119) la fa restare dietro a quota 4 punti in classifica ma cambia di poco la prospettiva dello scontro diretto: alla Bertram basterà vincere, senza preoccuparsi del -1 dell’andata, per staccare il biglietto per la serie dei quarti di finale.

DICHIARAZIONI

Nella conferenza stampa del dopogara hanno parlato Tommy Kuhse e coach Walter De Raffaele. «È stata una battaglia dura contro un’ottima squadra, abbiamo mostrato un bel carattere e soprattutto siamo rimasti uniti fino al termine”, è il commento del play americano. “Assolutamente questa è una vittoria dall’alto significato per noi, ottenuta contro una grande squadra, una società di grande tradizione e con grandi tifosi: come club dobbiamo essere onorati di aver vissuto una gara in un’atmosfera del genere e averla portata a casa”, è il commento di De Raffaele. “Abbiamo lottato per tutta la partita contro una squadra che ha giocatori che hanno fatto una lunga carriera in Eurolega come Kuzminskas, Hubb e Hale hanno segnato tiri difficilissimi. Ma non abbiamo mai mollato, abbiamo anche reagito all’infortunio di Vital, onestamente siamo arrivati alla fine senza energie ma la resilienza di questa squadra è stata ancora una volta proverbiale».

Bertram Derthona Tortona – AEK Betsson Atene 83-82

Parziali (27-21, 45-37, 68-61)

Tortona: Zerini 2, Vital 14, Kuhse 12, Gorham 16, Candi 7, Denegri, Baldasso 7, Kamagate 4, Biligha 10, Severini, Josovic ne, Weems 11. All. De Raffaele.

AEK: Skordilis, Hubb 18, Karampaelas ne, Filonis, Bryce 2, Kuzminskas 21, Netzipoglou 4, Obiesie 4, Kouzeloglou, Arsenopoulos ne, Golden 14, Hale 19. All. Sakota.

Arbitri: Rosso (FRA), Kozlovskis (LVA), Praksch (HUN).

Spettatori: 1281.