Moto Club Alfieri: nel weekend la prima tappa del Campionato di mini enduro

È alle porte un altro intenso fine settimana per i piloti del moto club Alfieri di Asti, che saranno impegnati su più fronti. Domenica 23 marzo presso l'area “La Gioiosa” di Revigliasco d'Asti, andrà in scena la prima prova del Campionato di mini enduro, con il Trofeo Mario Ferrero. L'organizzazione sarà a cura del moto club astigiano. In griglia di partenza i mini Alfieri Marco Chieregato (Senior), Edoardo Marchisio (Junior), Marco Orsi (125 mini). Parallelamente a Fanna (Pordenone) i 'grandi' saranno impegnati nella prima tappa del Campionato italiano Under23/Senior. A rappresentare il sodalizio astigiano ci saranno Alessio Berger (125), Gabriele Doglio (250 4T) e Bartek Scarfiello (50).