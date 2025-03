Bertram Derthona: scatta la vendita dei biglietti per la gara casalinga contro Würzburg

A partire da mezzogiorno di oggi, giovedì 20 marzo, scatta la vendita dei biglietti per assistere alla prossima gara casalinga di Champions League della Bertram Derthona. Mercoledì 26 marzo al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato c'è la sfida-spareggio delle Top 16 della squadra bianconera per la qualificazione ai quarti di finale contro i tedeschi del FIT/One Würzburg, in programma alle ore 18:30 per la 6^ e ultima giornata del Girone I della seconda fase della principale competizione continentale per club della FIBA.